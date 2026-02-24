Affaires d’homosexualité présumée : Sonko déplore l’exposition des enquêtes sur la place publique

XALIMANEWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a dénoncé mardi, à Dakar, la publication dans l’espace public des résultats de tests sérologiques concernant des personnes récemment arrêtées pour homosexualité présumée et transmission volontaire du VIH. Il s’exprimait devant les députés réunis en séance plénière pour les questions d’actualité au gouvernement.

“Je profite de cette tribune pour déplorer la publication du statut sérologique de ces personnes”, a déclaré le chef du gouvernement. Il a qualifié ces pratiques d’“inacceptables” et d’“inadmissibles”, estimant qu’elles portent gravement atteinte à la vie privée des individus concernés.

Le Premier ministre a rappelé que les personnes dont les données médicales ont été rendues publiques appartiennent à des familles et ont des enfants. “À cause de la publication de leur statut sérologique, leurs enfants n’osent plus aller à l’école”, a-t-il affirmé, soulignant les conséquences sociales de telles divulgations.

Ousmane Sonko a également dénoncé la violation du secret de l’instruction. Selon lui, “il n’y a plus de secret entre le juge et le parquet”, déplorant que des procès-verbaux d’enquêtes liées à ces affaires soient exposés sur la place publique.

S’interrogeant sur l’origine de ces fuites, il a lancé : “Qui a donné l’autorisation à des gens de publier le statut sérologique d’autrui, de dire qui a le cancer ou le sida ? Où est le procureur de la République ?” Il a appelé à l’interpellation immédiate des auteurs de ces publications.

“On est en train de détruire des familles […] Pour quelle raison fait-on cela ?”, s’est encore indigné le chef du gouvernement, exhortant les personnes à l’origine de ces pratiques à y mettre un terme.

Cette sortie du Premier ministre remet au cœur du débat la question du respect de la vie privée, de la protection des données médicales et du secret de l’instruction dans les procédures judiciaires en cours.