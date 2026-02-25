Affaire « Pape Cheikh Diallo » : découvrez le nombre de personnes déjà placées en garde à vue, l’enquête se poursuit

XALIMANEWS: L’enquête d’envergure menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau développement judiciaire. Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a ordonné le placement sous mandat de dépôt de quatre nouveaux suspects.

Parmi les personnes incarcérées figurent le TikTokeur Saliou Mbaye, connu sous le nom de Zale Mbaye, ainsi que A. A. Diop, surnommé « Dabakh », présenté comme un employé de l’entrepreneure Mame Ndiaye Savon. Les deux autres individus complètent le quatuor désormais placé en détention.

Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux, ainsi que complicité d’offre ou de cession de drogue.

Avec ces nouvelles incarcérations, le nombre total de personnes placées sous mandat de dépôt dans ce dossier s’élève désormais à 28, selon les informations rapportées par Libération. À ce stade, une seule personne bénéficie d’un contrôle judiciaire : il s’agit du reporter de la RTS, Pape Biram Bigué Ndiaye.

Alors que le magistrat instructeur a entamé les premières auditions sur le fond, les investigations de la gendarmerie se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires de cette affaire à travers le territoire national.