Depeches

Affaire « Pape Cheikh Diallo » : découvrez le nombre de personnes déjà placées en garde à vue, l’enquête se poursuit

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’enquête d’envergure menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau développement judiciaire. Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a ordonné le placement sous mandat de dépôt de quatre nouveaux suspects.

Parmi les personnes incarcérées figurent le TikTokeur Saliou Mbaye, connu sous le nom de Zale Mbaye, ainsi que A. A. Diop, surnommé « Dabakh », présenté comme un employé de l’entrepreneure Mame Ndiaye Savon. Les deux autres individus complètent le quatuor désormais placé en détention.

Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux, ainsi que complicité d’offre ou de cession de drogue.

Avec ces nouvelles incarcérations, le nombre total de personnes placées sous mandat de dépôt dans ce dossier s’élève désormais à 28, selon les informations rapportées par Libération. À ce stade, une seule personne bénéficie d’un contrôle judiciaire : il s’agit du reporter de la RTS, Pape Biram Bigué Ndiaye.

Alors que le magistrat instructeur a entamé les premières auditions sur le fond, les investigations de la gendarmerie se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires de cette affaire à travers le territoire national.

DEPECHES

Interpellations de 3 présumés homosexuels à Saint-Louis : les révélations sur les suspects et l’enquête
Affaire Pape Cheikh Diallo : Dabakh livre des noms, d’autres interpellations en vue
Braquage nocturne à Tivaouane : cinq individus armés frappent une bijouterie, plus de 100 millions emportés
Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets
Share This Article
Previous Article Interpellations de 3 présumés homosexuels à Saint-Louis : les révélations sur les suspects et l’enquête
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Kaolack : arrestation d’un colonel gambien et de son marabout dans une affaire de faux billets

Depeches

Homosexualité et transmission volontaire présumée du VIH : six arrestations en 48 heures

Depeches

Golf Sud : un homme arrêté pour tentative de viol sur une femme en situation de déficience mentale

Depeches

Louga : attaque sauvage contre un commerçant dans sa maison en pleine nuit, 50 millions emportés

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien