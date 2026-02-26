Societe

Affaire Aziz Ndiaye – Awa Baldé : le dossier renvoyé au 12 mars

XALIMANEWS: L’affaire opposant l’homme d’affaires Aziz Ndiaye à la jet-setteuse Awa Baldé a été appelée, ce 26 février 2026, à la chambre correctionnelle de Dakar.

Toutefois, le dossier n’a pas été examiné au fond. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 12 mars 2026, le temps pour la partie civile, Awa Baldé, de s’acquitter de la consignation exigée par la juridiction.

Dans cette procédure, Awa Baldé accuse Aziz Ndiaye d’escroquerie dans le cadre d’une transaction immobilière portant sur un terrain situé à Ngaparou, pour un montant estimé à 50 millions de FCFA.

À l’audience, seule la plaignante a comparu. L’homme d’affaires, quant à lui, ne s’est pas présenté à la barre.

L’affaire sera donc réexaminée lors de la prochaine audience, sous réserve du paiement de la consignation.

