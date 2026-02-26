Education paralysée : le 5ᵉ plan d’action du G7, débrayages et grèves totales

XALIMANEWS: Le G7, regroupant les principaux syndicats d’enseignants, a rendu public son 5ᵉ plan d’action, annonçant une série de débrayages et de grèves pour les prochains jours, afin de défendre les droits et conditions de travail des enseignants.

Selon le calendrier, les actions démarrent ce mercredi 25 février 2026 avec un débrayage à 9h, suivi d’assemblées générales départementales. Elles se poursuivront le jeudi 26 février par une grève totale sur l’ensemble du territoire.

Les mobilisations se poursuivront la semaine suivante : lundi 2 mars, un nouveau débrayage à 9h est prévu, suivi le mardi 3 mars d’un débrayage à 9h et de rassemblements devant les Inspections Académiques. Enfin, une grève totale est programmée pour le vendredi 6 mars.

Le syndicat souligne le maintien du boycott de plusieurs activités, dont les évaluations, les cellules d’animation pédagogique, la formation initiale des élèves-maîtres et les activités sportives.

Le CUS