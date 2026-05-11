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Thiès : un faux procureur déféré pour viol, chantage sexuel et escroquerie

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XALIMANEWS: La Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès a procédé, le 6 mai 2026, au défèrement d’un individu poursuivi pour usurpation de fonction, viol, chantage sexuel et escroquerie, au terme d’une enquête ayant révélé plusieurs faits graves impliquant de potentielles victimes.

L’affaire a éclaté le 1er mai dernier, aux environs de 19h30, après une alerte donnée par un responsable d’hôtel de la capitale du Rail. Une jeune femme, accompagnée de son nourrisson âgé de seulement deux mois, venait de perdre connaissance à la réception après avoir affirmé être victime d’un kidnapping.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, domiciliée à Yenne, entretenait depuis plusieurs semaines une relation virtuelle avec le suspect via Facebook. Se présentant sous une fausse identité, ce dernier aurait financé son voyage jusqu’à Thiès avant de l’installer dans une chambre d’hôtel.

La jeune femme affirme avoir clairement refusé tout rapport intime en raison de sa situation de jeune maman. Malgré cela, le mis en cause l’aurait contrainte à un rapport sexuel. Sentant le danger, la victime avait auparavant réussi à prévenir sa sœur résidant à Thiès. L’arrivée rapide de cette dernière accompagnée de son époux aurait permis de mettre fin à la séquestration présumée.

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L’exploitation du téléphone portable du suspect a permis aux enquêteurs de contredire sa version des faits. Celui-ci soutenait qu’il s’agissait d’une relation consentie. Or, plusieurs échanges retrouvés dans son appareil montrent que la victime lui avait expressément indiqué son indisponibilité.

Les investigations ont également révélé la présence de nombreuses vidéos intimes impliquant d’autres femmes sénégalaises. Une autre victime présumée a expliqué aux enquêteurs avoir été séduite par le suspect, qui se faisait passer cette fois pour un agent administratif à Aéroport international Blaise-Diagne. Il lui aurait promis le mariage avant de disparaître après avoir soutiré de l’argent à son entourage.

Au cours de l’enquête, un gérant d’établissement s’est également présenté spontanément devant les policiers. Il a formellement reconnu le suspect comme étant l’homme qui s’était présenté dans son bar sous la fausse identité de procureur près le Tribunal de grande instance de Thiès. Profitant de cette usurpation de fonction, il aurait consommé des boissons alcoolisées pour une facture de 44 400 FCFA avant de quitter les lieux sans payer.

Le mis en cause a finalement été déféré au parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

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