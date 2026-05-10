Drame à Tivaouane : un jeune motocycliste de 20 ans meurt écrasé par un camion-benne

XALIMANEWS: Un tragique accident de la circulation s’est produit samedi soir à Tivaouane, causant la mort d’un jeune motocycliste âgé de seulement 20 ans.

Le drame est survenu aux environs de 21h35 sur la Route nationale numéro 2 (RN2), à hauteur d’une agence bancaire de la ville, selon des sources sécuritaires.

La victime, qui circulait à bord d’une moto de type « Jakarta » et résidait au quartier Keur Khaly, aurait perdu le contrôle de son engin alors qu’elle tentait de dépasser un camion-benne. D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, le jeune homme a chuté sur la chaussée avant d’être mortellement percuté par le poids lourd qui lui a immédiatement roulé dessus.

Alertés après le choc, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus pour évacuer le corps sans vie vers la morgue de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’élucider avec précision les circonstances exactes de ce drame qui plonge une famille et tout un quartier dans la consternation.