Actualites

Reportage au cœur de “Café Gui” : la solidarité qui réchauffe les rues de Dakar pendant le Ramadan

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
4 Min Read

XALIMANEWS: À Dakar et dans sa banlieue, le mois béni du Ramadan ne rime pas seulement avec jeûne et prières. Il rime aussi avec partage, engagement et solidarité. Depuis quelques années, un phénomène social prend de l’ampleur : les distributions gratuites de « ndogu » dans les rues, organisées par des jeunes regroupés autour d’initiatives communément appelées “Café Gui”.

À l’approche de 19h30, l’heure de la rupture du jeûne, l’effervescence est palpable. Dans les garages, aux terminus de bus, sur les terrains vagues, devant les mosquées ou au bord des grandes artères, des tables s’installent à la hâte. Des sachets de dattes sont alignés, le pain est découpé, le café Touba fumant est servi dans des gobelets, le lait est versé avec soin. Quelques minutes plus tard, chauffeurs, apprentis, passants, travailleurs coincés dans les embouteillages ou sans-abri viennent s’asseoir, souvent anonymes, toujours reconnaissants.

Ici, personne ne demande d’où tu viens. On te sert, simplement.

Une initiative née chez les Baye Fall

DEPECHES

Sénégal 2050 : le Premier ministre mise sur le logement social comme levier de transformation économique
Le député et président du Mouvement des Domou Daara Patriotes Cheikh Omar Bamba Diop annonce une marche en soutien à Ousmane Sonko sur l’homosexualité
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 25 février 2026
Universités : la fronde étudiante s’étend, 48 heures de paralysie à Thiès et Saint-Louis

À l’origine, cette dynamique est largement associée aux disciples de Cheikh Ibra Fall, plus connus sous le nom de Baye Fall, branche de la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Fidèles à leur tradition de service et de dévouement, ils ont été parmi les premiers à occuper l’espace public pour offrir le ndogu aux plus démunis et aux voyageurs.

Mais aujourd’hui, l’élan dépasse largement ce cadre confrérique.

Mourides, Tidjanes, Khadres, Niassènes, Layènes, et même des chrétiens catholiques s’y engagent. Dans un pays marqué par la coexistence religieuse, le Ramadan devient ainsi un moment d’unité sociale. Au-delà des appartenances, c’est l’humain qui prime.

“Œuvrer pour Dieu à travers les hommes”

Pour beaucoup de ces jeunes, la motivation est claire : servir Dieu en servant les hommes. Ils cotisent entre amis, sollicitent des commerçants du quartier, mobilisent les réseaux sociaux pour collecter des fonds. Certains travaillent toute la journée avant de passer la soirée à distribuer le ndogu.

À mesure que le soleil décline, Dakar change de visage. Les klaxons se mêlent aux appels à la prière. Les regards se tournent vers l’horizon. Puis vient le moment de la rupture. Une datte, une gorgée d’eau, un café Touba. Les visages se détendent.

Dans ces instants simples, quelque chose de profond se joue : une ville qui ralentit pour partager.

Le “Café Gui” n’est pas une structure officielle. Il n’a pas de siège, pas de hiérarchie formelle. C’est un mouvement spontané, populaire, porté par une jeunesse qui veut donner du sens à son Ramadan. À partir de 19h30, Dakar vibre ainsi au rythme du social, transformant chaque coin de rue en espace de fraternité.

Dans un contexte souvent marqué par les difficultés économiques, ces gestes rappellent une réalité essentielle : la solidarité reste l’une des plus grandes richesses du Sénégal.

PIDvito

Share This Article
Previous Article Education paralysée : le 5ᵉ plan d’action du G7, débrayages et grèves totales
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Durcissement des sanctions contre les actes contre nature : Amadou Ba appelle à un soutien populaire massif

Actualites

Ousseynou Ly, pilier de la modernisation et de la coordination politique

Actualites

Actes contre nature : Ousmane Sonko dépose un projet de loi pour durcir les sanctions

A la UneActualites

Affaires d’homosexualité présumée : Sonko déplore l’exposition des enquêtes sur la place publique

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire

Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien