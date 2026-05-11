HLM : une étudiante présumée arrêtée après avoir jeté son nouveau-né dans une fosse septique

XALIMANEWS; Le Commissariat d’arrondissement des HLM a procédé, le 9 mai 2026, à l’interpellation d’une jeune femme se présentant comme étudiante, dans une affaire présumée de tentative d’infanticide sur son nouveau-né.

Selon les informations communiquées par les services de police, les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 mai, vers 00h15, à la Cité Bissap. Alertés par les sapeurs-pompiers, les policiers se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert la suspecte dans les toilettes de son domicile, présentant des signes d’un accouchement clandestin récent.

Les premières investigations ont révélé que la mise en cause aurait dissimulé le nourrisson dans les tuyaux d’évacuation menant à la fosse septique. Grâce à une intervention rapide et technique des sapeurs-pompiers, le bébé, de sexe féminin, a pu être extrait vivant des canalisations.

Toutefois, le nouveau-né se trouvait dans un état de santé jugé critique. Il a été évacué d’urgence à l’hôpital Hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour une prise en charge intensive.

La suspecte, également admise dans la même structure sanitaire sous surveillance policière, y a passé 35 heures avant d’obtenir un bon de sortie délivré par le médecin traitant. À sa sortie de l’hôpital, elle a été immédiatement conduite dans les locaux du commissariat puis placée en garde à vue.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui suscite une vive émotion.