Défaite face à la Côte d'Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

XALIMANEWS: L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal a démarré sa campagne dans la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 par une défaite face à la Côte d’Ivoire, jeudi soir au Stadium Marius-Ndiaye (90-80). Une rencontre qui a mis en lumière les difficultés d’un collectif sénégalais qui peine encore à trouver son rythme face aux meilleures formations africaines.

Le sélectionneur Ngagne Desagana Diop a pointé du doigt la mauvaise entame de match de ses poulains et un cruel manque de réussite. « Après chaque défaite, c’est toujours difficile. C’était un match bizarre », a-t-il déclaré en conférence d’après-match. Les Lions ont été rapidement dominés en première mi-temps, notamment au rebond offensif, et ont manqué plusieurs tirs ouverts — à un moment, 4 sur 29.

Le premier quart-temps s’est avéré décisif, les Sénégalais accusant un retard de 14 points, qu’ils n’ont jamais réussi à combler complètement. Dans le troisième quart-temps, l’équipe a trouvé de meilleures séquences offensives et a montré davantage d’agressivité, mais dans le dernier acte, les Ivoiriens ont su conserver leur avance, profitant notamment de 16 lancers francs réussis dans la période.

L’absence de Brancou Badio, considéré comme le meilleur joueur et MVP de l’équipe, a également pesé. « Bien sûr qu’il nous a manqué. Mais c’est le sport : parfois des joueurs ne sont pas là », a souligné Ngagne Desagana Diop. Le technicien a insisté sur le fait que les Lions ont préparé le match en tenant compte de cette absence, mais que le contexte particulier de ces fenêtres internationales, avec seulement trois entraînements communs, complique l’adaptation du collectif.

Malgré cette défaite, l’entraîneur sénégalais reste optimiste pour la suite du tournoi. « Perdre le premier match est dur, mais rien n’est fini. Nous allons continuer à travailler et essayer de gagner les deux matchs restants », a-t-il affirmé, évoquant la prochaine rencontre des Lions contre Madagascar samedi à 21h. Il a également salué l’apport du public : « Jouer à domicile est positif, le public était formidable. Mais parfois, avec l’ambiance, il est difficile pour moi de communiquer avec mes joueurs. »

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun
Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale
Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali
AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

L’ailier Pape Moustapha Diop a abondé dans le même sens, reconnaissant que l’équipe avait manqué de réussite. « L’adresse fait partie du basket : parfois tout rentre, parfois rien, même pour les meilleurs shooteurs. Nous allons nous préparer pour le match de samedi », a-t-il conclu, conscient que la route vers le Mondial sera longue et exigeante.

