Garanties, digitalisation et territorialisation : l’année charnière du FONGIP

XALIMANEWS: Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a franchi un nouveau cap en 2025, consolidant son rôle stratégique dans le financement et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) au Sénégal. Placée sous le sceau de son credo, « Une garantie solide, pour un futur prospère », l’année écoulée aura été marquée par des réformes structurelles, un déploiement territorial renforcé et des performances financières significatives.

Nouvelle identité visuelle et lancement de sous-fonds sectoriels

En mai 2025, le FONGIP a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, symbole d’innovation et de proximité. Cette transformation institutionnelle s’est accompagnée du lancement de plusieurs sous-fonds sectoriels ciblant notamment l’agriculture, l’économie verte, le numérique, l’immobilier et le financement islamique.

Ces mécanismes visent à mieux répondre aux besoins spécifiques des porteurs de projets et des PME, en cohérence avec les orientations stratégiques nationales et la Vision Sénégal 2050.

Une territorialisation renforcée

Dans une logique de proximité avec les acteurs économiques, le FONGIP a inauguré de nouveaux centres d’affaires à Thiès, Touba, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Saint-Louis.

Cette extension régionale permet un accompagnement plus direct des entrepreneurs et une meilleure prise en compte des réalités locales, notamment dans les zones les plus éloignées des grands centres économiques.

Digitalisation des services

L’année 2025 a également été marquée par une avancée majeure dans la digitalisation. Une plateforme de dépôt en ligne a été mise en place, permettant aux porteurs de projets de soumettre leurs demandes de garantie de manière rapide et simplifiée, tout en réduisant considérablement les délais de traitement.

Des partenariats stratégiques structurants

Le FONGIP a renforcé ses collaborations avec des partenaires techniques et financiers, signant des conventions avec la BNDE, SENUM S.A et le Conseil Mondial des Investissements pour l’Afrique.

Ces partenariats visent à mobiliser davantage de ressources, soutenir les PME et promouvoir des solutions innovantes en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Une présence internationale affirmée

Sur le plan international, des missions stratégiques ont conduit une délégation du FONGIP au Canada, au Maroc, à Genève et à Bergamo (Italie). Ces rencontres ont permis d’explorer de nouveaux modèles de financement participatif et de présenter les dispositifs du FONGIP à la diaspora sénégalaise.

Un appui accru aux femmes et aux jeunes

En 2025, le FONGIP a intensifié ses actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin et juvénile. Des initiatives concrètes ont été menées, notamment l’appui aux transformatrices de poisson à Mbao, une collaboration avec le mouvement Force Tranquille à Rufisque et le lancement du programme PROFEM à Kaolack.

Engagement auprès des collectivités territoriales

Dans le cadre de sa politique de décentralisation financière, le FONGIP a accompagné plusieurs collectivités locales, dont la mairie de Tambacounda, à travers le sous-fonds FOGAVILLE destiné aux projets communaux innovants.

Des résultats financiers significatifs

Les performances enregistrées entre octobre 2024 et septembre 2025 traduisent l’ampleur de l’impact du FONGIP :

• 5 747 544 572 FCFA en garanties de financement

• 350 000 000 FCFA de prêts de refinancement accordés aux institutions de microfinance

• 10 886 088 547 FCFA de crédits alloués

• 6 502 emplois générés

Ces chiffres témoignent du rôle moteur de l’institution dans la croissance économique et la création d’emplois.

Perspectives 2026 : cap sur l’économie sociale et solidaire

L’année 2026, décrétée année de l’économie sociale et solidaire par le président Bassirou Diomaye Faye, ouvre de nouvelles perspectives pour le FONGIP.

L’institution entend poursuivre son soutien aux investissements dans les secteurs prioritaires — agriculture, industrie et services — tout en renforçant ses partenariats stratégiques pour mobiliser davantage de ressources.

Plus que jamais, le FONGIP ambitionne d’être un levier central du développement économique et social du Sénégal, en rapprochant le financement des territoires et en facilitant l’accès des populations, notamment des femmes et des jeunes, aux opportunités économiques.