Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

XALIMANEWS: Une nouvelle mobilisation est annoncée pour ce samedi à Dakar et à Rufisque, située à environ 25 kilomètres au sud-est de la capitale, en soutien aux 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. L’information a été confirmée par les initiateurs de la marche.

Selon les organisateurs, les dix-huit supporters ont été condamnés à des peines jugées « injustes », allant jusqu’à un an de prison pour hooliganisme. Ces condamnations font suite à des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée par le Sénégal face au pays hôte.

Les initiateurs assurent que la marche prévue samedi sera pacifique. Il s’agira de la deuxième mobilisation en quelques jours, après celle organisée jeudi dernier. Cette première action avait été marquée par le dépôt d’un mémorandum à l’ambassade du Maroc à Dakar, exprimant une « protestation solennelle » contre la détention des supporters.

Au Sénégal et au-delà, une vague de solidarité s’est manifestée en faveur des détenus. Des joueurs de l’équipe nationale ont également pris position pour réclamer leur libération, à l’image du capitaine Kalidou Koulibaly et du milieu de terrain de Tottenham Hotspur F.C., Pape Matar Sarr.

Les organisateurs appellent à une forte mobilisation citoyenne, tout en insistant sur le caractère pacifique et responsable de la manifestation.

