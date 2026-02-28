Saint-Louis : Le gouverneur rassure, le poste de contrôle mauritanien sera construit hors du territoire sénégalais

Actualites

XALIMANEWS: Le Gouverneur de la région de Saint-Louis Al Hassan Sall a tenu à apporter des clarifications suite à la diffusion, ces derniers jours, de vidéos et de messages vocaux sur les réseaux sociaux dénonçant un projet de construction d’un poste de contrôle par la Mauritanie à proximité du quartier Goxu Mbathie, à la frontière entre les deux pays.

Selon les auteurs de ces publications, le chantier serait implanté sur le territoire sénégalais, suscitant inquiétudes et interrogations au sein des populations locales.

Face à ces allégations, Al Hassan Sall a saisi la Commission nationale de Gestion des Frontières afin d’obtenir des éclaircissements. Après une visite effectuée sur le site concerné, la Commission a formellement établi que le projet est réalisé en territoire mauritanien, conformément au tracé officiel de la frontière entre les deux États.

Pour appuyer ses conclusions, la Commission a mis à la disposition de l’autorité administrative une carte matérialisant clairement la délimitation frontalière, situant le chantier en dehors du territoire sénégalais.

Cette carte a été présentée aux représentants des populations de Goxu Mbathie lors d’une audience accordée par le Gouverneur. Il leur a demandé de relayer l’information auprès des habitants et d’éviter toute immixtion des citoyens sénégalais dans ce projet.

Dans son communiqué, l’autorité régionale appelle ainsi au calme et exhorte les populations à s’abstenir de toute action hostile. Elle invite par ailleurs les personnes préoccupées à se rapprocher des autorités compétentes, qui se disent disposées à apporter les réponses appropriées à leurs préoccupations.

