Coupe du Monde 2026 : l’Afrique frappe un grand coup avec neuf nations qualifiées pour les seizièmes de finale

XALIMANEWS: L’Afrique réalise une performance historique à la Coupe du Monde 2026. Sur les dix sélections engagées dans la compétition, neuf ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, confirmant la montée en puissance du football africain sur la scène internationale.

Les nations qualifiées sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, la RD Congo et le Sénégal. Seule la Tunisie n’a pas réussi à franchir l’étape de la phase de groupes.

Cette présence massive dans la phase à élimination directe constitue un record pour le continent. Jamais autant de sélections africaines n’avaient atteint ce stade d’une Coupe du Monde. Ce résultat témoigne des progrès réalisés ces dernières années, tant sur le plan de la formation que de la compétitivité des équipes africaines face aux grandes nations du football mondial.

Le Sénégal, qualifié parmi les meilleurs troisièmes, retrouvera la Belgique en seizièmes de finale dans une affiche très attendue. De son côté, le Maroc défiera les Pays-Bas, tandis que la Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Algérie, l’Égypte, le Cap-Vert, la RD Congo et l’Afrique du Sud tenteront également de poursuivre leur parcours et de faire rêver tout un continent.

Après les demi-finales historiques du Maroc en 2022, l’Afrique nourrit désormais de grandes ambitions. Avec neuf représentants encore en lice, le continent espère confirmer son ascension et s’inviter durablement parmi les grandes puissances du football mondial.