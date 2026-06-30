Pourquoi la sortie de prison de Pape Malick Ndour est suspendue

XALIMANEWS : L’ancien coordonnateur du Prodac, Pape Malick Ndour, demeure en détention malgré la décision de la Chambre d’accusation financière de lui accorder, la semaine dernière, une liberté provisoire sous surveillance électronique. Cette mesure lui permettait de quitter son domicile entre 6 h et 21 h.

Toutefois, sa remise en liberté n’a pas pu être exécutée. Selon Les Échos, le Parquet général financier a introduit un pourvoi en cassation avant l’expiration du délai légal de six jours, suspendant ainsi les effets de cette décision.

En conséquence, Pape Malick Ndour reste incarcéré en attendant que la Cour suprême se prononce sur ce recours