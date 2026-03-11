Économie

Coopération économique : Dakar et Pékin renforcent leur partenariat autour de la Vision Sénégal 2050

XALIMANEWS: La coopération entre le Sénégal et la Chine continue de se consolider. Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu mardi à Dakar une délégation de l’ambassade de Chine au Sénégal, conduite par le diplomate Li Zhigang.

Au cœur des discussions : l’état d’avancement de la coopération entre Dakar et Pékin ainsi que les nombreux projets de développement financés ou soutenus par la Chine au Sénégal. Les deux parties ont notamment passé en revue plusieurs programmes en cours dans des secteurs stratégiques, illustrant la place importante qu’occupe la Chine parmi les partenaires économiques du Sénégal.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de collaboration entre certaines provinces chinoises et les pôles territoriaux sénégalais, un axe qui pourrait s’inscrire dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à long terme, Vision Sénégal 2050.

Pour les autorités sénégalaises, cette approche pourrait favoriser une coopération plus décentralisée, permettant aux régions sénégalaises de nouer directement des partenariats avec des provinces chinoises dans des domaines comme l’industrialisation, les infrastructures ou l’investissement.

Cette rencontre a également permis d’explorer de nouvelles opportunités destinées à attirer davantage d’investissements chinois au Sénégal et à renforcer les relations économiques entre les deux pays.

Au fil des années, la Chine s’est imposée comme un partenaire majeur du Sénégal, notamment dans la réalisation de grands projets d’infrastructures et dans l’appui à plusieurs programmes de développement économique. Les discussions engagées à Dakar s’inscrivent ainsi dans une volonté commune de donner une nouvelle impulsion à cette coopération stratégique

