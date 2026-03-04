Nouvelle vague d’arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo : 37 interpellations, 32 placements sous mandat de dépôt

XALIMANEWS: L’enquête liée à l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo » connaît un nouveau tournant avec une série d’interpellations visant des individus surnommés « Oubis » et « Yoss », décrits comme adeptes de partouzes, informe Libération dans sa publication du mercredi

D’après la même source, quatre personnes liées au couple Cheikh Ahmadou Gueye – El Hadji Dioum ont été arrêtées, tandis que deux autres suspects sont activement recherchés. L’exploitation des téléphones saisis aurait permis de confirmer l’organisation de rencontres sexuelles en l’absence des familles concernées.

Les gendarmes indiquent avoir procédé à 37 arrestations depuis le début de l’enquête, avec 32 mandats de dépôt déjà décernés par le juge d’instruction.