Depeches

Parcelles Assainies : Deux individus déférés pour collecte illicite de données personnelles et chantage sexuel

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 27 février 2026, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et tentative de chantage sexuel.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la victime. Cette dernière a déclaré avoir reçu, le 4 février 2026 via WhatsApp, une photographie d’elle dénudée, prise à son insu. L’expéditeur affirmait détenir ce cliché compromettant par l’intermédiaire d’un tiers.

Les investigations techniques menées par les éléments du commissariat, notamment l’exploitation des téléphones portables des mis en cause, ont permis de retracer la chaîne de diffusion du contenu incriminé.

Il ressort de l’enquête que la photographie avait été capturée clandestinement par l’ex-petit ami de la victime, à son domicile. Celui-ci l’avait ensuite transmise à son acolyte dès le 13 octobre 2025, initialement, selon ses propres déclarations, pour « se vanter » de leur rupture.

DEPECHES

AIBD : 289 plaquettes de haschich saisies par la Douane, une mule française arrêtée
Nouvelle vague d’arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo : 37 interpellations, 32 placements sous mandat de dépôt
Richard-Toll : Interpellation d’un homme pour viols répétés sur un mineur de 9 ans
Affaire Madiambal Diagne : la Cour d’appel de Paris ordonne une extradition partielle

Par la suite, les deux individus ont utilisé ce support numérique pour exercer une pression psychologique sur la victime et tenter d’obtenir des faveurs sexuelles en échange du silence et de la non-diffusion de l’image.

Entendus par les enquêteurs, les deux prévenus sont passés aux aveux complets, reconnaissant la matérialité des faits ainsi que leur intention de chantage. Ils ont été déférés devant le parquet le 2 mars 2026.

Cette affaire remet en lumière les dangers liés à la violation de la vie privée et à l’utilisation malveillante des données personnelles, dans un contexte où les infractions numériques connaissent une recrudescence préoccupante au Sénégal.

Share This Article
Previous Article Nouvelle vague d’arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo : 37 interpellations, 32 placements sous mandat de dépôt
Next Article Assemblée nationale : Guy Marius Sagna questionne Alioune Sall sur les 3,071 milliards FCFA de La Poste
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Faux billets : comment la Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau venu de Gambie dirigé par un septuagénaire

Depeches

Tivaoune: un maître coranique retrouvé pendu

Depeches

Policier, marabouts, agents commerciaux… les dessous explosifs des nouvelles arrestations dans l’affaire Pape C Diallo et Cie

Depeches

Podor : Quatre talibés meurent noyés dans le bras du fleuve Doué à Mbantou

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire