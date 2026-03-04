Parcelles Assainies : Deux individus déférés pour collecte illicite de données personnelles et chantage sexuel

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 27 février 2026, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et tentative de chantage sexuel.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la victime. Cette dernière a déclaré avoir reçu, le 4 février 2026 via WhatsApp, une photographie d’elle dénudée, prise à son insu. L’expéditeur affirmait détenir ce cliché compromettant par l’intermédiaire d’un tiers.

Les investigations techniques menées par les éléments du commissariat, notamment l’exploitation des téléphones portables des mis en cause, ont permis de retracer la chaîne de diffusion du contenu incriminé.

Il ressort de l’enquête que la photographie avait été capturée clandestinement par l’ex-petit ami de la victime, à son domicile. Celui-ci l’avait ensuite transmise à son acolyte dès le 13 octobre 2025, initialement, selon ses propres déclarations, pour « se vanter » de leur rupture.

Par la suite, les deux individus ont utilisé ce support numérique pour exercer une pression psychologique sur la victime et tenter d’obtenir des faveurs sexuelles en échange du silence et de la non-diffusion de l’image.

Entendus par les enquêteurs, les deux prévenus sont passés aux aveux complets, reconnaissant la matérialité des faits ainsi que leur intention de chantage. Ils ont été déférés devant le parquet le 2 mars 2026.

Cette affaire remet en lumière les dangers liés à la violation de la vie privée et à l’utilisation malveillante des données personnelles, dans un contexte où les infractions numériques connaissent une recrudescence préoccupante au Sénégal.