Escalade au Moyen-Orient : appel téléphonique entre Diomaye Faye et Mohammed ben Salman

XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu au téléphone mercredi soir avec le prince héritier et Premier ministre d’Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, au sujet de la situation sécuritaire au Moyen-Orient marquée par une escalade militaire préoccupante.

L’information a été rapportée par l’Saudi Press Agency (SPA), l’agence officielle de presse saoudienne. Selon cette source, le prince héritier saoudien a reçu un appel téléphonique du chef de l’État sénégalais pour évoquer l’évolution de la situation dans la région.

Les tensions au Moyen-Orient au cœur des discussions

Dans un communiqué relayé par le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau social X, les deux dirigeants ont passé en revue les récents développements au Moyen-Orient.

Les échanges ont porté notamment sur l’escalade militaire actuelle dans la région et ses potentielles conséquences sur la stabilité régionale et internationale.

Les autorités saoudiennes ont indiqué que les deux responsables ont examiné la situation dans un contexte marqué par des tensions croissantes.

Une crise déclenchée fin février

Cette montée des tensions remonte au 28 février dernier, date à laquelle des opérations militaires impliquant Israel et les United States ont visé l’Iran.

Depuis lors, les répercussions de cette confrontation militaire se font sentir dans plusieurs pays du Moyen-Orient, y compris en Saudi Arabia, un acteur clé de l’équilibre géopolitique dans la région.

Le Sénégal attentif à la situation internationale

L’entretien entre le président sénégalais et le prince héritier saoudien illustre l’attention portée par Dakar à l’évolution de la situation internationale, notamment dans une zone stratégique pour la sécurité mondiale et les équilibres énergétiques.

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, plusieurs pays suivent de près l’évolution de la crise afin d’éviter un embrasement plus large dans la région.