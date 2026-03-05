Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

XALIMANEWS: C’est désormais officiel. Walid Regragui n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Morocco national football team. Le technicien marocain a décidé de mettre fin à son aventure à la tête des Lions de l’Atlas après plusieurs années marquées par des performances historiques.

Arrivé à la tête de la sélection en 2022, Walid Regragui aura marqué l’histoire du football marocain et africain en réalisant un parcours exceptionnel lors de la 2022 FIFA World Cup. Sous sa direction, le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la compétition, un exploit qui a suscité une immense fierté dans tout le continent.

Un parcours historique au Mondial 2022

Lors de la Coupe du monde organisée au Qatar, les Lions de l’Atlas ont réussi à éliminer plusieurs grandes nations du football mondial, notamment l’Spain national football team et le Portugal national football team, avant de s’incliner en demi-finale face à l’France national football team.

Ce parcours restera l’un des moments les plus marquants de l’histoire du football africain.

Finaliste de la CAN 2025

Le sélectionneur marocain a également conduit son équipe jusqu’en finale de la 2025 Africa Cup of Nations, confirmant ainsi la montée en puissance du Maroc sur la scène continentale.

Sous sa direction, la sélection marocaine s’est imposée comme l’une des équipes les plus compétitives d’Afrique et du monde arabe, grâce à un collectif solide et une génération de joueurs talentueux.

Une page se tourne pour les Lions de l’Atlas

Le départ de Walid Regragui marque la fin d’un cycle pour les Lions de l’Atlas. Son passage restera associé à l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du football marocain.

La Fédération royale marocaine de football devra désormais trouver un nouveau sélectionneur capable de poursuivre la dynamique instaurée ces dernières années et de préparer les prochaines échéances internationales.