Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne convoqués à la Sûreté urbaine après des déclarations visant Ousmane Sonko

Deux figures politiques sénégalaises sont attendues ce vendredi à la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar. Il s'agit de l'avocat et homme politique Moussa Diop et de Cheikh Oumar Diagne. Leur convocation fait suite à des déclarations publiques jugées particulièrement graves, qui ont conduit le procureur de la République à s'autosaisir du dossier.

Des déclarations controversées sur le Premier ministre

Lors de son passage dans l’émission Quartier Général, Me Moussa Diop a tenu des propos qui ont rapidement suscité une vive polémique. L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk a affirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko « aurait beaucoup d’amis homosexuels » et qu’il serait également « sous pression ».

Ces déclarations ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, provoquant de nombreuses réactions dans l’opinion publique.

Cheikh Oumar Diagne accuse Sonko dans l’affaire Abdoulaye Ba

De son côté, Cheikh Oumar Diagne a tenu des propos encore plus graves lors d’une intervention sur la chaîne Sen TV.

Réagissant au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba survenu lors des affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a accusé directement le Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir donné l’ordre à la police d’intervenir pour « tuer l’étudiant ».

Ces propos ont immédiatement suscité une vive controverse en raison de la gravité de l’accusation portée contre le chef du gouvernement.

Le parquet s’autosaisit

Face à ces déclarations publiques, jugées particulièrement sensibles, le procureur de la République a décidé de s’autosaisir de l’affaire. Les deux hommes ont ainsi été convoqués par les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.

Ils devront s’expliquer sur la teneur de leurs propos et fournir, le cas échéant, les éléments de preuve susceptibles d’étayer leurs accusations.

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte politique marqué par de fortes tensions et une surveillance accrue des déclarations publiques des acteurs politiques et médiatiques.