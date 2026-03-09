Sénégal : un violent incendie ravage 19 cases dans un village minier du département de Saraya

XALIMÀEWS: Un violent incendie s’est déclaré lundi matin dans le village de Kharakhéna, situé dans le département de Saraya, au sud-est du Sénégal, détruisant plusieurs habitations.

Selon une source sécuritaire ayant requis l’anonymat, le feu s’est déclenché aux environs de 6 heures du matin avant de se propager rapidement sous l’effet d’un vent violent.

Les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes, ravageant au total 19 cases dans ce village connu pour ses importantes activités minières artisanales.

Face à l’urgence, les habitants se sont fortement mobilisés pour tenter de maîtriser l’incendie avec des moyens de fortune, afin d’éviter une propagation encore plus importante des flammes.

Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels pour les familles touchées. Toutefois, la source sécuritaire a précisé qu’aucune perte en vie humaine ni blessé n’ont été signalés.

Pour l’instant, les causes de l’incendie restent inconnues et devraient faire l’objet d’une enquête pour déterminer l’origine exacte du sinistre.