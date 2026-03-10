Otages sénégalais au Maroc : nouveau rebondissement, le parquet et la partie civile font appel

XALIMANEWS: Un nouveau rebondissement intervient dans l’affaire des supporters sénégalais présumés pris en otage au Maroc. Selon le journal Libération, le parquet ainsi que la partie civile ont décidé de faire appel de la décision rendue dans ce dossier sensible.

L’audience est désormais fixée au 16 mars devant la juridiction compétente. Toutefois, une zone d’ombre subsiste dans la procédure : l’avocat des victimes affirme avoir été informé seulement hier de cet appel, alors que le délai légal pour interjeter appel aurait expiré depuis le 5 mars.

Cette situation soulève des interrogations sur le respect des délais et pourrait relancer le débat judiciaire autour de cette affaire qui continue de susciter une vive attention au Sénégal.

Le rendez-vous du 16 mars s’annonce donc décisif pour la suite de ce dossier impliquant des supporters sénégalais au Maroc.