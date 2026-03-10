A la UneActualites

Otages sénégalais au Maroc : nouveau rebondissement, le parquet et la partie civile font appel

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Un nouveau rebondissement intervient dans l’affaire des supporters sénégalais présumés pris en otage au Maroc. Selon le journal Libération, le parquet ainsi que la partie civile ont décidé de faire appel de la décision rendue dans ce dossier sensible.

L’audience est désormais fixée au 16 mars devant la juridiction compétente. Toutefois, une zone d’ombre subsiste dans la procédure : l’avocat des victimes affirme avoir été informé seulement hier de cet appel, alors que le délai légal pour interjeter appel aurait expiré depuis le 5 mars.

Cette situation soulève des interrogations sur le respect des délais et pourrait relancer le débat judiciaire autour de cette affaire qui continue de susciter une vive attention au Sénégal.

Le rendez-vous du 16 mars s’annonce donc décisif pour la suite de ce dossier impliquant des supporters sénégalais au Maroc.

DEPECHES

ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?
Sénégal : un violent incendie ravage 19 cases dans un village minier du département de Saraya
Macky Sall à l’ONU : une candidature qui interpelle le Sénégal
PETROSEN dément : aucune pénurie de gaz, d’essence ou de gasoil au Sénégal
Share This Article
Previous Article Sénégal : un violent incendie ravage 19 cases dans un village minier du département de Saraya
Next Article Dakar : la DIC démantèle les groupes WhatsApp « Nekh Nekh » et « No Limit », près de 500 membres impliqués
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Journée de la femme : Absa Faye s’engage aux côtés des femmes handicapées à Ziguinchor

Actualites

À Dagana et au-delà : la lumière de Cheikh Djibril Ba illumine le Sénégal

A la UnePolitique

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président

ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »