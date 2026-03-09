Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

XALIMANEWS: Plusieurs internationaux sénégalais évoluant à l’étranger se sont illustrés ce week-end avec leurs clubs. Parmi eux, Nicolas Jackson, Ibou Sané, Abdallah Gning et Franck Kanouté se sont mis en évidence, tandis que Pape Gueye et Abdallah Sima se sont distingués par des passes décisives.

En Allemagne, Nicolas Jackson a retrouvé le chemin des filets après une longue période de disette en Bundesliga. Muet depuis la 12e journée, le 29 novembre 2025 contre St. Pauli, l’attaquant des Lions a inscrit le quatrième but du Bayern Munich, leader du championnat, lors de la victoire 4-1 face au Borussia Mönchengladbach, vendredi, à l’occasion de la 25e journée. Il s’agit de son premier but de l’année et de sa première titularisation en sept matchs, disputant l’intégralité de la rencontre après avoir cumulé seulement cinq minutes lors des quatre dernières sorties.

En France, Ibou Sané, 20 ans, s’est illustré en Ligue 2 avec Amiens, malgré la défaite 2-4 face à Boulogne. Arrivé début février 2026 en provenance du FC Metz, l’attaquant sénégalais a marqué lors de son quatrième match sous ses nouvelles couleurs. Toujours en France, mais en Ligue 1, Abdallah Sima a délivré une passe décisive dans le large succès de Lens (2e) contre Metz, lanterne rouge.

En Espagne, Pape Gueye a continué son influence au milieu de Villarreal (3e). Après avoir marqué lors des deux journées précédentes, il a cette fois délivré la passe décisive sur l’ouverture du score contre Elche (victoire 2-1).

En Belgique, Ibrahima Cissé de La Gantoise (6e) a trouvé le chemin des filets face à Malines (3-1), signant son deuxième but de la saison. Dans la division inférieure, Abdoulaye Bâ s’est distingué avec RFC Seraing (13e) en ouvrant le score et délivrant une passe décisive lors de la victoire 4-0 contre Francs Borains.

En Serbie, Franck Kanouté, milieu de Radnički Niš, a inscrit son deuxième but de la saison en Super Liga lors du match nul 2-2 contre Radnik. Il a toutefois été expulsé à la 90e minute pour cumul de cartons, sa deuxième expulsion de l’année.

En République tchèque, Abdallah Gning a brillé avec Ostrava (15e) en étant à la fois buteur et passeur décisif lors de la large victoire 6-2 contre Zlin, dans le cadre de la 25e journée de Chance Liga.

En Italie, Assane Diao n’a pas pu participer à la rencontre de Como face à Cagliari en raison d’une gêne musculaire. Convoqué pour ce match, il a déclaré forfait à la dernière minute. L’entraîneur, Cesc Fabregas, a expliqué sur DAZN : « Il s’est très bien entraîné pendant deux semaines. Hier, il ne se sentait pas bien. Nous l’avons convoqué, mais il n’est pas prêt. » Deux matchs seulement après son retour progressif d’une longue blessure, l’international sénégalais reste indisponible pour une durée indéterminée, alors que Como pointe actuellement à la quatrième place de Serie A.