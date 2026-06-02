Xalima TVMatch Amical: Etats-Unis vs Sénégal Last updated: June 2, 2026 9:57 pm ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: June 2, 2026 Share 0 Min Read SHARE Match Amical: Etats-Unis vs SénégalMatch Amical: Etats-Unis vs Sénégal Share This Article Email Copy Link Print Previous Article CAN U17 2026 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique au bout du suspense face à la Tanzanie Next Article Intégralité du discours en Wolof du President de L’Assemblée Nationale Ousmane Sonko Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel” Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers Sicap Mbao: Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d’une mineure de 14 ans “Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !- Advertisement -XALIMA TV Xalima TV Intégralité du discours en Wolof du President de L’Assemblée Nationale Ousmane Sonko By Xalima June 2, 2026 Xalima TV Match Amical: Etats-Unis vs Sénégal By Xalima June 2, 2026 Xalima TV Intégralité du discours français d’Ousmane Sonko, nouveau président de l’Assemblée nationale. By Xalima May 29, 2026 Xalima TV Ce qu’on ne vous dit jamais sur les coulisses du pouvoir. Les révélations du Général Gueye Faye. By Xalima May 29, 2026