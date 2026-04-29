A la UnePolitique

Code électoral : une adoption écrasante, mais un tournant politique sous tension

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: L’Assemblée nationale a adopté, à une large majorité, la proposition de loi portée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, modifiant le Code électoral sénégalais. Sur 141 votants, 128 députés ont soutenu le texte, contre 11 oppositions et 2 abstentions, consacrant ainsi une validation confortable du projet de réforme.

Au-delà du résultat du vote, cette adoption marque une étape importante dans l’évolution du cadre électoral sénégalais. Le texte modifie notamment les articles L.29 et L.30 du Code électoral, qui encadrent les conditions d’inscription sur les listes électorales et les effets des condamnations pénales sur les droits civiques.

L’objectif affiché de la réforme est de réaménager ces dispositions jugées trop restrictives, en limitant les cas de déchéance automatique du droit de vote et d’éligibilité. Les promoteurs du texte estiment que certaines applications passées de ces articles ont pu contribuer à exclure du processus électoral des profils politiques jugés légitimes dans des conditions controversées.

Cette réforme introduit ainsi une nouvelle approche de l’inéligibilité, en privilégiant un encadrement plus ciblé des restrictions aux droits politiques, plutôt qu’une exclusion automatique basée sur certaines condamnations.

DEPECHES

Élections locales : PASTEF impose la discipline et bloque les candidatures anticipées
APR : forte indignation après la procédure visant Pape Malick Ndour, le parti dénonce un “règlement de comptes politique”
Code électoral : le ministre de l’Intérieur salue une réforme “évolutive et positive”
Réforme électorale : l’Assemblée nationale redéfinit les règles d’inéligibilité, l’article L.30 supprimé, L.29 profondément réécrit

Cependant, cette évolution juridique s’accompagne de fortes tensions politiques. Une partie de l’opposition considère que la réforme pourrait affaiblir certains garde-fous du système électoral et ouvrir la voie à des contestations sur l’application des décisions de justice en matière électorale. Elle annonce d’ailleurs un recours devant le Conseil constitutionnel.

Le débat révèle également une lecture profondément politique du texte. Certains y voient une réforme de principe visant à élargir le champ démocratique, tandis que d’autres l’interprètent comme une adaptation du cadre électoral à des enjeux politiques contemporains.

Dans ce contexte, le gouvernement défend une logique de clarification et de modernisation du droit électoral, tout en rejetant toute idée de personnalisation de la réforme. Il est rappelé que les règles en vigueur s’appliquent de manière générale et que les listes électorales sont administrées selon les dispositions légales actuelles.

Cette réforme du Code électoral s’inscrit ainsi dans un moment charnière de la vie politique sénégalaise, où les enjeux juridiques et politiques se superposent fortement. Son application concrète et l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel seront déterminantes pour mesurer sa portée réelle sur le processus électoral à venir.

Share This Article
Previous Article Affaire Pape Cheikh Diallo: port, showbiz et relations intimes, le téléphone de Doudou Lamine Dieng fait tomber de nouvelles têtes
Next Article APR : forte indignation après la procédure visant Pape Malick Ndour, le parti dénonce un “règlement de comptes politique”
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Farba triomphe devant la justice

Politique

Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale et dénonce un “passage en force”

Politique

« J’irai en prison la tête haute » : Pape Malick Ndour réagit après la décision de la Cour suprême

A la UnePolitique

Cour Suprême: Farba Ngom (enfin) libre, Pape Malick Ndour en prison

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia