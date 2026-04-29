Code électoral : une adoption écrasante, mais un tournant politique sous tension

XALIMANEWS: L’Assemblée nationale a adopté, à une large majorité, la proposition de loi portée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, modifiant le Code électoral sénégalais. Sur 141 votants, 128 députés ont soutenu le texte, contre 11 oppositions et 2 abstentions, consacrant ainsi une validation confortable du projet de réforme.

Au-delà du résultat du vote, cette adoption marque une étape importante dans l’évolution du cadre électoral sénégalais. Le texte modifie notamment les articles L.29 et L.30 du Code électoral, qui encadrent les conditions d’inscription sur les listes électorales et les effets des condamnations pénales sur les droits civiques.

L’objectif affiché de la réforme est de réaménager ces dispositions jugées trop restrictives, en limitant les cas de déchéance automatique du droit de vote et d’éligibilité. Les promoteurs du texte estiment que certaines applications passées de ces articles ont pu contribuer à exclure du processus électoral des profils politiques jugés légitimes dans des conditions controversées.

Cette réforme introduit ainsi une nouvelle approche de l’inéligibilité, en privilégiant un encadrement plus ciblé des restrictions aux droits politiques, plutôt qu’une exclusion automatique basée sur certaines condamnations.

Cependant, cette évolution juridique s’accompagne de fortes tensions politiques. Une partie de l’opposition considère que la réforme pourrait affaiblir certains garde-fous du système électoral et ouvrir la voie à des contestations sur l’application des décisions de justice en matière électorale. Elle annonce d’ailleurs un recours devant le Conseil constitutionnel.

Le débat révèle également une lecture profondément politique du texte. Certains y voient une réforme de principe visant à élargir le champ démocratique, tandis que d’autres l’interprètent comme une adaptation du cadre électoral à des enjeux politiques contemporains.

Dans ce contexte, le gouvernement défend une logique de clarification et de modernisation du droit électoral, tout en rejetant toute idée de personnalisation de la réforme. Il est rappelé que les règles en vigueur s’appliquent de manière générale et que les listes électorales sont administrées selon les dispositions légales actuelles.

Cette réforme du Code électoral s’inscrit ainsi dans un moment charnière de la vie politique sénégalaise, où les enjeux juridiques et politiques se superposent fortement. Son application concrète et l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel seront déterminantes pour mesurer sa portée réelle sur le processus électoral à venir.