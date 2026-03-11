Actualites

Soupçon de corruption autour d’un permis de carrière : Tening Sène et Rosalie Anna Coumba Mbaye placées sous contrôle judiciaire

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Une affaire présumée de corruption secoue le secteur minier sénégalais. La justice s’intéresse à plusieurs responsables, dont Tening Sène et Roseline Anna Coumba Mbaye, toutes deux placées sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête portant sur l’attribution d’un permis d’exploitation de carrière.

Une enquête déclenchée après un rapport de l’OFNAC

L’affaire a été ouverte après la transmission au parquet d’un rapport de Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Les investigations portent sur de présumées malversations et rétrocommissions liées à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de carrière dans la commune de Ndiaganiao. ￼

Selon les premiers éléments de l’enquête, une société d’investisseurs étrangers aurait versé plusieurs millions de francs CFA pour obtenir une concession d’extraction de basalte dans la zone. ￼

DEPECHES

Conduite sans permis : la situation se complique pour Azoura Fall
Les députés examinent une loi pour durcir la répression des actes contre-nature, aujourd’hui
Affaire Softcare au Sénégal : le SAMES dépose un préavis de grève et réclame une enquête indépendante
Thiès : des Jakartamen interpellent un ASP roulant sans casque et l’escortent au commissariat

Des accusations de corruption et de faux documents

Outre Tening Sène et Roseline Anna Coumba Mbaye, d’autres responsables administratifs et élus locaux sont également cités dans ce dossier. Les mis en cause font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, corruption, faux et usage de faux en documents administratifs et détournement de deniers publics. ￼

Les investisseurs à l’origine de la plainte affirment avoir versé près de 143 millions de FCFA pour faciliter l’obtention du permis. Cependant, les personnes mises en cause contestent ces montants et rejettent toute implication dans une quelconque transaction illégale. ￼

Une affaire qui secoue le secteur minier

Le dossier est désormais entre les mains du juge du pôle financier, chargé d’éclaircir les responsabilités dans ce scandale présumé. Cette affaire met en lumière les zones d’ombre dans la gestion des ressources minières et des autorisations d’exploitation de carrières au Sénégal.

Placées sous contrôle judiciaire, les deux responsables restent à la disposition de la justice en attendant la suite de la procédure

Share This Article
Previous Article Conduite sans permis : la situation se complique pour Azoura Fall
Next Article Offense au chef de l’État : l’administrateur de Libasse TV déféré, l’auteur du photomontage arrêté
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Accident de Médina : le certificat médical d’Azoura Fall au cœur d’une vive controverse

A la UneActualites

Otages sénégalais au Maroc : nouveau rebondissement, le parquet et la partie civile font appel

A la UneActualites

Sénégal : un violent incendie ravage 19 cases dans un village minier du département de Saraya

A la UneActualites

PETROSEN dément : aucune pénurie de gaz, d’essence ou de gasoil au Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »