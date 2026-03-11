Soupçon de corruption autour d’un permis de carrière : Tening Sène et Rosalie Anna Coumba Mbaye placées sous contrôle judiciaire

XALIMANEWS: Une affaire présumée de corruption secoue le secteur minier sénégalais. La justice s’intéresse à plusieurs responsables, dont Tening Sène et Roseline Anna Coumba Mbaye, toutes deux placées sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête portant sur l’attribution d’un permis d’exploitation de carrière.

Une enquête déclenchée après un rapport de l’OFNAC

L’affaire a été ouverte après la transmission au parquet d’un rapport de Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Les investigations portent sur de présumées malversations et rétrocommissions liées à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de carrière dans la commune de Ndiaganiao. ￼

Selon les premiers éléments de l’enquête, une société d’investisseurs étrangers aurait versé plusieurs millions de francs CFA pour obtenir une concession d’extraction de basalte dans la zone. ￼

Des accusations de corruption et de faux documents

Outre Tening Sène et Roseline Anna Coumba Mbaye, d’autres responsables administratifs et élus locaux sont également cités dans ce dossier. Les mis en cause font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, corruption, faux et usage de faux en documents administratifs et détournement de deniers publics. ￼

Les investisseurs à l’origine de la plainte affirment avoir versé près de 143 millions de FCFA pour faciliter l’obtention du permis. Cependant, les personnes mises en cause contestent ces montants et rejettent toute implication dans une quelconque transaction illégale. ￼

Une affaire qui secoue le secteur minier

Le dossier est désormais entre les mains du juge du pôle financier, chargé d’éclaircir les responsabilités dans ce scandale présumé. Cette affaire met en lumière les zones d’ombre dans la gestion des ressources minières et des autorisations d’exploitation de carrières au Sénégal.

Placées sous contrôle judiciaire, les deux responsables restent à la disposition de la justice en attendant la suite de la procédure