Consommer local : Diomaye annonce une nouvelle stratégie pour protéger les produits sénégalais

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé le gouvernement à accélérer la promotion du consommer local, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Selon le chef de l’État, les bonnes performances enregistrées dans le secteur agricole doivent désormais être accompagnées d’une réorganisation profonde des marchés et des circuits de distribution afin de mieux écouler les productions nationales et soutenir les producteurs sénégalais.

Dans cette dynamique, il a instruit les ministres en charge de l’Agrriculture et du Commerce de travailler à la signature de conventions de commercialisation. L’objectif est de garantir aux producteurs des prix rémunérateurs et d’assurer un meilleur accès des produits locaux aux marchés.

Le président de la République a également insisté sur la nécessité de développer des infrastructures de stockage et de conservation afin de limiter les pertes agricoles et de mieux gérer les productions nationales.

Il a, en outre, évoqué la mise en place d’un label qualité “Sénégal”, destiné à valoriser les produits locaux et à renforcer leur compétitivité sur le marché national.

Le chef de l’État a également demandé le renforcement des capacités de l’Institut de Technologie Alimentaire, notamment dans ses missions de valorisation des recherches sur les céréales et les productions horticoles.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de constituer des stocks de sécurité pour les denrées stratégiques et les produits de consommation courante, afin d’anticiper les tensions sur les marchés et de stabiliser les prix.

Pour Bassirou Diomaye Faye, ces mesures doivent permettre au Sénégal de réduire sa dépendance aux importations alimentaires, tout en protégeant le pouvoir d’achat des ménages.

Enfin, le chef de l’État a demandé au gouvernement de procéder à une évaluation de l’application de la loi sur les prix et la protection des consommateurs, afin de renforcer les mécanismes de contrôle et de lutter contre les spéculations sur les produits essentiels.

