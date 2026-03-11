Actualites

Éducation, santé, chômage : Ousmane Sonko alerte sur les urgences sociales et appelle à un sursaut national

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Face aux difficultés persistantes dans les secteurs sociaux, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à un sursaut collectif pour renforcer le capital humain au Sénégal, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Dans sa communication, le chef du gouvernement a dressé un diagnostic sans détour des défis qui touchent les secteurs de l’éducation et de la santé, deux piliers essentiels pour le développement du pays.

Dans le secteur de l’éducation, plusieurs difficultés majeures ont été identifiées, notamment le déficit d’enseignants, le manque d’infrastructures et d’équipements scolaires, ainsi que le dérèglement récurrent du calendrier universitaire. À cela s’ajoutent la question sensible des bourses étudiantes et la faible promotion des filières scientifiques, considérées comme essentielles pour l’avenir économique du Sénégal.

Le secteur de la santé fait également face à des défis importants. Parmi les problèmes relevés figurent le manque d’infrastructures modernes, l’insuffisance des ressources humaines qualifiées, la dépendance aux importations de médicaments et la faiblesse du plateau médical dans plusieurs structures sanitaires du pays.

DEPECHES

Consommer local : Diomaye annonce une nouvelle stratégie pour protéger les produits sénégalais
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 mars 2026
Procès en Appel des 18 supporters : Les motivations du Parquet marocain
Actes contre-nature : à l’Assemblée, Guy Marius Sagna appelle le Sénégal et l’Afrique à résister aux pressions extérieures

Malgré ces difficultés, le gouvernement affirme avoir engagé plusieurs réformes dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive, signé en 2025 entre l’État, les syndicats et le patronat.

Ce pacte prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan quinquennal de recrutement d’enseignants afin de renforcer les effectifs dans les écoles, la réforme du Code de la santé publique, l’amélioration des infrastructures sanitaires et le renforcement des politiques de prévention en santé.

À travers cet appel, Ousmane Sonko invite l’ensemble des acteurs sociaux à préserver le dialogue et la stabilité sociale, estimant que le développement du capital humain reste une condition indispensable pour bâtir l’avenir du Sénégal.

Share This Article
Previous Article Consommer local : Diomaye annonce une nouvelle stratégie pour protéger les produits sénégalais
Next Article Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision de justice
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Tivaouane : 5 millions FCFA volés à une AVEC, les coffrets retrouvés vides au cimetière 

Actualites

Soupçon de corruption autour d’un permis de carrière : Tening Sène et Rosalie Anna Coumba Mbaye placées sous contrôle judiciaire

Actualites

Conduite sans permis : la situation se complique pour Azoura Fall

A la UneActualites

Les députés examinent une loi pour durcir la répression des actes contre-nature, aujourd’hui

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »