Éducation, santé, chômage : Ousmane Sonko alerte sur les urgences sociales et appelle à un sursaut national

XALIMANEWS: Face aux difficultés persistantes dans les secteurs sociaux, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à un sursaut collectif pour renforcer le capital humain au Sénégal, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Dans sa communication, le chef du gouvernement a dressé un diagnostic sans détour des défis qui touchent les secteurs de l’éducation et de la santé, deux piliers essentiels pour le développement du pays.

Dans le secteur de l’éducation, plusieurs difficultés majeures ont été identifiées, notamment le déficit d’enseignants, le manque d’infrastructures et d’équipements scolaires, ainsi que le dérèglement récurrent du calendrier universitaire. À cela s’ajoutent la question sensible des bourses étudiantes et la faible promotion des filières scientifiques, considérées comme essentielles pour l’avenir économique du Sénégal.

Le secteur de la santé fait également face à des défis importants. Parmi les problèmes relevés figurent le manque d’infrastructures modernes, l’insuffisance des ressources humaines qualifiées, la dépendance aux importations de médicaments et la faiblesse du plateau médical dans plusieurs structures sanitaires du pays.

Malgré ces difficultés, le gouvernement affirme avoir engagé plusieurs réformes dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive, signé en 2025 entre l’État, les syndicats et le patronat.

Ce pacte prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan quinquennal de recrutement d’enseignants afin de renforcer les effectifs dans les écoles, la réforme du Code de la santé publique, l’amélioration des infrastructures sanitaires et le renforcement des politiques de prévention en santé.

À travers cet appel, Ousmane Sonko invite l’ensemble des acteurs sociaux à préserver le dialogue et la stabilité sociale, estimant que le développement du capital humain reste une condition indispensable pour bâtir l’avenir du Sénégal.