Ousmane Sonko rassure : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité »

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a assuré jeudi à Dakar que le pays restera un espace stable pour les investisseurs, affirmant qu’« il n’y aura jamais d’instabilité au Sénégal ».

S’exprimant lors d’une cérémonie de lancement d’activités visant à mobiliser le secteur privé autour des agropoles et des sites industriels, le chef du gouvernement a tenu à dissiper toute inquiétude concernant la situation politique du pays.

« Le Sénégal a la stabilité. Je veux rassurer tout le monde : il ne la perdra jamais. Évidemment, c’est une démocratie. Et comme toute démocratie, le débat continue », a déclaré Ousmane Sonko, estimant que ce débat démocratique reste « très sain ».

Une stabilité qui ne sera pas affectée par le débat politique

Selon le Premier ministre, le pluralisme politique et les discussions publiques ne constituent pas une menace pour la stabilité du pays.

« Le débat démocratique n’impactera jamais la stabilité de ce pays. C’est une stabilité solide et soutenue par des ressorts que beaucoup ignorent. Il n’y aura jamais d’instabilité au Sénégal. Je veux rassurer les investisseurs », a-t-il insisté.

Un appel à la mobilisation du secteur privé

La rencontre a réuni plusieurs représentants du secteur privé national ainsi que des institutions financières partenaires de l’État, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le Premier ministre a toutefois précisé que l’appel aux investisseurs ne concerne pas uniquement les acteurs étrangers.

« Quand je parle des investisseurs, il ne s’agit pas prioritairement des investisseurs étrangers », a-t-il souligné, estimant que le secteur privé national doit être davantage accompagné et encadré afin de jouer un rôle central dans la transformation économique du Sénégal.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l’industrialisation et de développer les agropoles, considérés comme des leviers majeurs pour la création d’emplois et la croissance économique.