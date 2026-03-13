Politique

Ousmane Sonko rassure : « Le Sénégal ne perdra jamais sa stabilité »

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a assuré jeudi à Dakar que le pays restera un espace stable pour les investisseurs, affirmant qu’« il n’y aura jamais d’instabilité au Sénégal ».

S’exprimant lors d’une cérémonie de lancement d’activités visant à mobiliser le secteur privé autour des agropoles et des sites industriels, le chef du gouvernement a tenu à dissiper toute inquiétude concernant la situation politique du pays.

« Le Sénégal a la stabilité. Je veux rassurer tout le monde : il ne la perdra jamais. Évidemment, c’est une démocratie. Et comme toute démocratie, le débat continue », a déclaré Ousmane Sonko, estimant que ce débat démocratique reste « très sain ».

Une stabilité qui ne sera pas affectée par le débat politique

DEPECHES

Le Premier ministre Ousmane Sonko face à la presse à 17h
PASTEF : comment Ousmane Sonko veut massifier le parti grâce à la nouvelle commission
“Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko
Inspecteur des impôts, opposant, puis Premier ministre : l’histoire politique d’Ousmane Sonko

Selon le Premier ministre, le pluralisme politique et les discussions publiques ne constituent pas une menace pour la stabilité du pays.

« Le débat démocratique n’impactera jamais la stabilité de ce pays. C’est une stabilité solide et soutenue par des ressorts que beaucoup ignorent. Il n’y aura jamais d’instabilité au Sénégal. Je veux rassurer les investisseurs », a-t-il insisté.

Un appel à la mobilisation du secteur privé

La rencontre a réuni plusieurs représentants du secteur privé national ainsi que des institutions financières partenaires de l’État, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le Premier ministre a toutefois précisé que l’appel aux investisseurs ne concerne pas uniquement les acteurs étrangers.

« Quand je parle des investisseurs, il ne s’agit pas prioritairement des investisseurs étrangers », a-t-il souligné, estimant que le secteur privé national doit être davantage accompagné et encadré afin de jouer un rôle central dans la transformation économique du Sénégal.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l’industrialisation et de développer les agropoles, considérés comme des leviers majeurs pour la création d’emplois et la croissance économique.

Share This Article
Previous Article Bilan 2025 de la Police nationale : 36 515 infractions enregistrées et plus de 1,4 milliard FCFA d’amendes versées au Trésor
Next Article Comment un ressortissant ghanéen attirait et abusait d’enfants à Jaxaay: l’enquête révèle l’horreur
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président

Politique

Politique et gouvernance : Aminata Touré confirme son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye

Politique

Abdourahmane Diouf : « Il y a un seul gardien, le gardien de la Constitution : Bassirou Diomaye Faye »

ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…