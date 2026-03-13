Comment un ressortissant ghanéen attirait et abusait d’enfants à Jaxaay: l’enquête révèle l’horreur

XALIMANEWS: Un ressortissant ghanéen a été arrêté à l’Unité 15 de Jaxaay dans une affaire particulièrement grave impliquant des abus sexuels sur des mineurs, des actes contre-nature et des violences sur enfants. L’enquête menée par les forces de sécurité a permis de mettre au jour des faits extrêmement inquiétants.

Selon le journal Libération, les policiers ont découvert 36 vidéos compromettantes dans lesquelles le suspect, identifié comme Ivans Abotxy, est impliqué dans des actes sexuels avec des enfants. Ces vidéos ont été retrouvées sur son ordinateur portable.

Les enquêteurs ont également mis la main sur 84 autres vidéos pédopornographiques impliquant un ressortissant chinois abusant d’enfants.

Les réquisitions médicales ont confirmé les violences subies par les jeunes garçons, âgés entre 7 et 10 ans. Initialement estimé à cinq, le nombre de victimes identifiées est désormais passé à neuf, et pourrait encore augmenter au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête.

L’enquête a aussi révélé la méthode utilisée par le suspect pour attirer les enfants. Dans sa chambre, les policiers ont trouvé des bonbons, des sucettes, des pièces de 50 et 100 FCFA, des paquets de chips et des consoles, utilisés pour appâter les mineurs et acheter leur silence.

Cette affaire suscite une vive émotion et relance le débat sur la protection des enfants et la lutte contre les abus sexuels au Sénégal.