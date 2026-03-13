Bilan 2025 de la Police nationale : 36 515 infractions enregistrées et plus de 1,4 milliard FCFA d’amendes versées au Trésor

XALIMANEWS: La Police nationale du Sénégal a présenté, jeudi 12 mars 2026 à Dakar, son bilan annuel d’activités pour l’année 2025, mettant en avant des résultats jugés significatifs dans la lutte contre la criminalité et la délinquance.

La cérémonie de présentation du rapport s’est déroulée sous la présidence du Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, à la salle de conférence de la Direction de la Formation.

Le rapport, présenté par le Commissaire principal de police El Hadji Baïty Sène, conseiller technique chargé de l’administration à la Direction générale de la Police nationale, fait état d’une activité opérationnelle particulièrement intense sur l’ensemble du territoire sénégalais.

Selon les chiffres rendus publics, 36 515 infractions ont été constatées au cours de l’année 2025, tandis que 20 308 individus ont été déférés devant les parquets. Ces statistiques traduisent l’engagement constant de la Police nationale dans la lutte contre la délinquance, le banditisme et le crime organisé.

En matière de sécurité routière et de répression des infractions au code de la route, l’action de la Police nationale a également permis de générer des recettes importantes pour l’État. Au total, 1 415 111 000 FCFA provenant des amendes forfaitaires ont été versés au Trésor public durant l’année écoulée.

Le rapport souligne également les efforts consentis dans le renforcement de la communication institutionnelle et dans la mise en œuvre du concept de police de proximité, une approche visant à améliorer la collaboration et la confiance entre les forces de l’ordre et les populations.

La cérémonie a réuni plusieurs autorités sécuritaires et institutionnelles, notamment des représentants des Forces armées sénégalaises, de la Gendarmerie nationale du Sénégal, des sapeurs-pompiers, des douanes et de l’administration pénitentiaire. Des parlementaires, des diplomates ainsi que des partenaires internationaux, dont l’Union européenne, étaient également présents.

Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux des actions menées par la Police nationale en 2025, tout en définissant les priorités stratégiques pour faire face aux défis sécuritaires de l’année 2026 au Sénégal.