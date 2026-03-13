Siré Sy : « Ousmane Sonko n’attaquera jamais Macky Sall sur sa candidature à l’ONU »

XALIMANEWS: Le chroniqueur sénégalais Siré Sy est revenu sur la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Dans une publication, il affirme avoir évoqué cette perspective bien avant son officialisation et lance un défi direct au Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon Siré Sy, lorsqu’il avait annoncé l’année dernière que Macky Sall pourrait briguer le poste de secrétaire général de l’ONU, l’information avait suscité de vives réactions au sein des partisans du parti Pastef. Il affirme que plusieurs militants avaient vivement contesté cette hypothèse.

Le chroniqueur rappelle notamment la réaction de Yacine Fall, qui avait appelé à attendre le dépôt officiel des candidatures, estimant à l’époque que le nom de Macky Sall n’y figurerait pas.

Aujourd’hui, poursuit-il, la situation a évolué puisque la candidature de l’ancien chef de l’État serait désormais actée. Dans ce contexte, Siré Sy interpelle directement Ousmane Sonko, estimant que ce dernier ne s’opposera pas publiquement à cette ambition internationale.

« Je défie publiquement Ousmane Sonko. Il ne s’attaquera jamais ouvertement et publiquement contre la candidature de Macky Sall à la tête des Nations unies », écrit-il.

Le chroniqueur décrit également Macky Sall comme un dirigeant au tempérament combatif, affirmant que l’ancien président ne resterait pas passif face aux attaques politiques. Selon lui, Macky Sall disposerait même d’éléments écrits pouvant être utilisés dans le cadre de ses relations politiques avec l’actuel Premier ministre.

Enfin, Siré Sy adresse un message aux militants de Pastef qui contestent ses analyses. Il les invite à patienter et à attendre la position officielle de leur leader sur cette question de la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU.

Cette sortie relance ainsi le débat politique autour de l’avenir international de l’ancien président sénégalais et de la position que pourraient adopter les nouvelles autorités du pays face à cette candidature.