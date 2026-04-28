Politique

Code électoral : le ministre de l’Intérieur salue une réforme “évolutive et positive”

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XALIMANEWS: Le gouvernement a salué la proposition de loi portant réforme du Code électoral, examinée ce mardi à l’Assemblée nationale, la qualifiant de texte « évolutif et positif » inscrit dans une dynamique de consolidation de la démocratie sénégalaise.

S’exprimant devant les députés en séance plénière, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a indiqué que l’exécutif n’y voyait, sur le fond, aucune objection majeure.

« Sur le plan du fond, le gouvernement n’a pas d’objection particulière, estimant que c’est une loi très évolutive et très positive », a-t-il déclaré, soulignant l’esprit de réforme qui sous-tend le texte.

La proposition de loi modifie la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Elle vise notamment à réaménager et clarifier les conditions d’inscription sur les listes électorales, à travers une révision des articles L.29 et L.30. L’objectif affiché est de mieux encadrer les cas de déchéance du droit de vote et d’éligibilité liés à certaines condamnations pénales.

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Le ministre a également précisé que la position du gouvernement sur cette réforme a été exprimée « au plus haut niveau », notamment par le président de la République, traduisant un soutien politique assumé à la démarche.

Sur la forme, Mouhamadou Bamba Cissé a assuré que le texte respecte les exigences légales en vigueur. Selon lui, le dispositif proposé permettra à tous les citoyens ne faisant pas l’objet de sanctions liées à la gestion des deniers publics de participer pleinement au processus démocratique.

« C’est une loi qui permet effectivement au pays d’avancer », a-t-il conclu, mettant en avant la volonté des autorités de renforcer l’inclusivité et la modernisation du système électoral.

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