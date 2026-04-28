Politique

Refus du FDR de rencontrer Mouhamadou Bamba Cissé : l’opposition exige un débat préalable

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), principale coalition de l’opposition, a annoncé sa décision de ne pas prendre part à la rencontre prévue ce jeudi 30 avril entre le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et les leaders des partis politiques légalement constitués.

Dans un communiqué parvenu à la presse, le FDR justifie son refus par l’absence de concertation préalable autour des documents issus du comité de relecture des conclusions du dialogue national tenu en mai 2025. La coalition exige que ces textes soient d’abord soumis à une discussion inclusive avant toute nouvelle étape du processus politique.

Les responsables du Front dénoncent en particulier l’exclusion de l’opposition dans la rédaction des conclusions finales. Selon eux, les observations formulées par leurs représentants n’ont pas été prises en compte, ce qui remet en cause la crédibilité et la légitimité des documents produits. Le FDR rappelle également que plusieurs partis ayant participé au dialogue avaient déjà exprimé leurs réserves, notamment en refusant d’endosser les conclusions issues d’un processus jugé non inclusif.

La coalition souligne en outre que les formations politiques ayant boycotté le dialogue national avaient, dès le départ, rejeté ses résultats, renforçant ainsi les divisions au sein de la classe politique sur les réformes envisagées.

DEPECHES

Constitution, élections, partis : le Sénégal s’engage dans une mutation politique profonde
Réforme électorale : El Malick Ndiaye impliqué dans les réformes, Aminata Touré précise le rôle du Parlement
Le Président ne pourra plus être chef de parti : ce que change la nouvelle réforme
Code électoral : La Société Civile freine PASTEF et exige un report immédiat

Dans ce contexte de tensions persistantes, le FDR annonce la tenue prochaine d’une rencontre d’urgence avec l’ensemble des partis d’opposition. Objectif affiché : définir une stratégie commune et mettre en place des « actions de riposte démocratique » face à ce qu’il considère comme une marginalisation de l’opposition dans la conduite des réformes.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, doit présider ce jeudi une réunion présentée comme une simple prise de contact avec les acteurs politiques. Selon ses services, cette rencontre vise également un partage d’informations sur le processus électoral en cours.

Ce nouvel épisode illustre les divergences persistantes entre pouvoir et opposition autour des réformes politiques et électorales, dans un climat où la confiance reste encore fragile entre les différentes parties prenantes.

Share This Article
Previous Article Palais de la République : Diomaye Faye reçoit le rapport 2025 sur le dialogue social et trace une nouvelle orientation
Next Article Senelec – WAE: ce qui s’est vraiment joué entre Harouna Dia et Ousmane Sonko
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Quatre avant-projets de loi mis à disposition publique.

Politique

Sénégal : vers une réforme majeure du système des partis politiques

Politique

Mohamed Diouf, une candidature axée sur la compétence et la réforme de la gouvernance locale à Keur Massar Nord

Politique

Mamour Diallo dément les rumeurs sur son décès : « Je suis encore en vie et en très bonne santé »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago

Lutte

Arène nationale : Boucher Ketchup crée la surprise en battant Ama Dia

Sports

Handball sénégalais : Seydou Diouf reconduit, la réforme actée