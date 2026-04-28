Refus du FDR de rencontrer Mouhamadou Bamba Cissé : l’opposition exige un débat préalable

XALIMANEWS: Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), principale coalition de l’opposition, a annoncé sa décision de ne pas prendre part à la rencontre prévue ce jeudi 30 avril entre le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et les leaders des partis politiques légalement constitués.

Dans un communiqué parvenu à la presse, le FDR justifie son refus par l’absence de concertation préalable autour des documents issus du comité de relecture des conclusions du dialogue national tenu en mai 2025. La coalition exige que ces textes soient d’abord soumis à une discussion inclusive avant toute nouvelle étape du processus politique.

Les responsables du Front dénoncent en particulier l’exclusion de l’opposition dans la rédaction des conclusions finales. Selon eux, les observations formulées par leurs représentants n’ont pas été prises en compte, ce qui remet en cause la crédibilité et la légitimité des documents produits. Le FDR rappelle également que plusieurs partis ayant participé au dialogue avaient déjà exprimé leurs réserves, notamment en refusant d’endosser les conclusions issues d’un processus jugé non inclusif.

La coalition souligne en outre que les formations politiques ayant boycotté le dialogue national avaient, dès le départ, rejeté ses résultats, renforçant ainsi les divisions au sein de la classe politique sur les réformes envisagées.

Dans ce contexte de tensions persistantes, le FDR annonce la tenue prochaine d’une rencontre d’urgence avec l’ensemble des partis d’opposition. Objectif affiché : définir une stratégie commune et mettre en place des « actions de riposte démocratique » face à ce qu’il considère comme une marginalisation de l’opposition dans la conduite des réformes.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, doit présider ce jeudi une réunion présentée comme une simple prise de contact avec les acteurs politiques. Selon ses services, cette rencontre vise également un partage d’informations sur le processus électoral en cours.

Ce nouvel épisode illustre les divergences persistantes entre pouvoir et opposition autour des réformes politiques et électorales, dans un climat où la confiance reste encore fragile entre les différentes parties prenantes.