Farba triomphe devant la justice

XALIMANEWS: Ce mardi 28 avril 2026, la Cour suprême a ouvert une nouvelle page dans un dossier judiciaire qui n’a cessé d’alimenter débats et spéculations. À 10 heures précises, la deuxième chambre pénale s’est réunie en audience spéciale pour examiner le pourvoi en cassation introduit par le procureur général près la Cour d’appel de Dakar.

Au centre des discussions : le cas du député-maire des Agnam, Farba Ngom, dont la liberté provisoire avait été confirmée par la Chambre d’accusation financière. Une décision que le ministère public avait immédiatement contestée, en introduisant un recours qui avait eu pour effet de suspendre l’élargissement de l’élu, maintenant ainsi une tension judiciaire palpable autour de son sort.

Derrière cette bataille de procédures se dessine une affaire aux contours particulièrement sensibles. Les accusations portent sur un présumé dossier de blanchiment de capitaux évalué à environ 125 milliards de francs CFA, selon les éléments évoqués par le Pool judiciaire financier. Un chiffre vertigineux qui a contribué à placer l’affaire au cœur de l’attention publique.

Mais à l’issue de l’audience de ce mardi, la haute juridiction a finalement tranché : le pourvoi a été rejeté, ouvrant la voie à la mise en liberté effective de Farba Ngom. Une décision qui lève donc la suspension qui pesait sur sa situation et qui redonne une nouvelle dynamique au dossier.