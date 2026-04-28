« J’irai en prison la tête haute » : Pape Malick Ndour réagit après la décision de la Cour suprême

XALIMANEWS: Quelques minutes seulement après la décision rendue par la Cour suprême du Sénégal, Pape Malick Ndour a pris la parole pour réagir publiquement, affichant une posture à la fois combative et sereine face à son maintien en détention.

Pour rappel, la haute juridiction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous mandat de dépôt.

Dans sa déclaration, Pape Malick Ndour affirme assumer pleinement la situation, dénonçant ce qu’il considère comme une injustice orchestrée par ses adversaires. « S’ils veulent que j’aille en prison, j’irai la tête haute », a-t-il lancé, revendiquant une dignité intacte malgré les accusations.

L’ancien ministre insiste sur sa conviction d’être innocent, allant jusqu’à comparer son épreuve à une forme de sacrifice, affirmant n’avoir « commis aucun crime ». Il soutient qu’un homme injustement privé de liberté conserve toujours « la paix de la conscience », qu’il oppose à ses accusateurs.

S’adressant directement aux Sénégalais, il a exprimé sa gratitude envers ses soutiens, tout en les invitant à prier pour lui. Dans une invocation marquante, il appelle à ce que la vérité éclate, conditionnant même la justice divine à la véracité des accusations portées contre lui.

Malgré cette décision défavorable, Pape Malick Ndour se projette déjà vers la suite, concluant son message par un appel à la résilience et à la poursuite du combat : « En avant pour d’autres victoires ».

Cette réaction immédiate souligne la tension autour de ce dossier, devenu à la fois judiciaire et politique, et qui continue de susciter de vives réactions dans l’opinion publique.