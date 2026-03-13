4 Avril à Thiès : Le maire Babacar Diop rassure sur l’état d’avancement des préparatifs malgré

XALIMANEWS: Le maire la ville de Thiès, Babacar Diop, a assuré que les préparatifs de la célébration de la fête nationale du 4 avril se déroulent globalement bien, malgré quelques retards constatés dans les travaux de pavage.

Dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS), en marge d’une audience avec son directeur général Momar Diong, le maire a indiqué que les travaux avancent « de manière positive », même si les délais ont été particulièrement courts.

Des travaux en cours sur l’avenue Caen

Selon l’édile, le principal défi concerne les travaux de pavage en cours dans la ville. Ces aménagements concernent notamment l’avenue Caen, artère principale où défileront civils et militaires lors de la célébration de l’indépendance du Sénégal.

« De manière générale, ça se passe bien même si les délais ont été très courts. Le volet le plus compliqué reste encore le pavage », a déclaré Babacar Diop.

Pour accélérer le rythme, la municipalité a demandé à l’entreprise en charge du chantier de renforcer ses équipes.

« Nos équipes sont sur le terrain. Nous avons demandé à l’entreprise de doubler, voire tripler ses effectifs », a précisé le maire.

L’appui de l’AGETIP et des opérations d’embellissement

Les travaux bénéficient désormais du soutien de l’AGETIP, venue en renfort pour permettre l’achèvement rapide des aménagements. Plusieurs axes de la ville devraient également être éclairés dans le cadre de ces préparatifs.

Parallèlement, des opérations d’embellissement sont en cours, notamment la réhabilitation du réseau routier et l’élagage des arbres.

L’opération « Thiès ville propre » a aussi été lancée en présence du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr.

Sur plusieurs grandes artères de la ville, les agents de la SONAGED, reconnaissables à leur tenue verte, procèdent au balayage et au désensablement de la chaussée.

Un programme culturel et scientifique riche

Au-delà des travaux d’infrastructures, la municipalité a prévu un programme d’activités varié pour marquer cet événement.

Les activités ont débuté par un forum citoyen destiné à recueillir les avis des populations.

Après la fête de la Korité, un colloque scientifique sera organisé autour du thème :

« Thiès, la capitale du rail : genèse et évolution ».

Pendant deux jours, universitaires et historiens reviendront sur l’histoire de Thiès, ville cosmopolite dont le développement est étroitement lié au chemin de fer installé en 1885 par le colonisateur français.

Une randonnée pédestre est également prévue le dernier week-end précédant les festivités.

Veillée culturelle, exposition et concert de Youssou Ndour

Le programme comprend également :

• une grande veillée culturelle,

• une exposition sur les grandes figures de Thiès, organisée avec le journal Le Soleil,

• des concours scolaires en collaboration avec l’inspection d’académie de Thiès.

L’installation des tribunes officielles a commencé depuis le 10 mars.

Point d’orgue de ces célébrations : un concert du célèbre artiste sénégalais Youssou Ndour prévu le 4 avril.

« La fête sera belle et populaire »

Se montrant confiant, le maire Babacar Diop a promis que tout sera prêt à temps.

« Nous serons à jour et la fête sera belle et populaire », a-t-il affirmé, appelant les populations de Thiès à l’unité, à la paix et à la discipline.

Selon lui, « la discipline et la mobilisation citoyenne sont la clef de la réussite » de cet événement qu’il qualifie d’historique.

La célébration du 4 avril à Thiès marque un retour symbolique de la fête nationale dans la cité du rail, après une première délocalisation en 1979 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Une seconde tentative en 2004 avait été annulée en raison de tensions politiques.