Pétrole et gaz : Petrosen Holding et le FONGIP lancent un fonds de garantie de 5 milliards pour les communautés impactées

XALIMANEWS: Petrosen Holding et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont signé, ce vendredi à Dakar, une convention pour le lancement d’un fonds de garantie renouvelable de 5 milliards de francs CFA destiné aux populations affectées par l’exploitation du pétrole et du gaz dans les régions de Fatick et Saint-Louis.

Ce fonds, proposé à un taux d’intérêt inférieur à 10 % et d’une maturité proche de cinq ans, est destiné aux riverains, aux groupements économiques et aux communautés locales situées à proximité des gisements. Il vise à offrir des solutions concrètes et des alternatives économiques aux populations impactées par les projets pétroliers et gaziers, tout en stimulant l’entrepreneuriat local.

« Il va offrir des solutions concrètes, des alternatives économiques et des opportunités nouvelles aux communautés impactées par les projets pétroliers et gaziers », a expliqué Alioune Guèye, directeur général de Petrosen Holding. Selon lui, ce fonds permettra de diversifier les sources de revenus, d’encourager l’émergence de projets structurants et de renforcer la résilience des ménages concernés.

Le Sénégal est officiellement devenu producteur de pétrole depuis juin 2024 et de gaz depuis décembre 2024, a rappelé M. Guèye, précisant que cette nouvelle ère énergétique, bien que porteuse de promesses immenses, engendre aussi des inquiétudes légitimes, notamment parmi les pêcheurs et les riverains des zones d’exploitation. « Ces populations vivant au rythme de la mer et de la mangrove s’interrogent et expriment leurs craintes et, quelquefois, leurs frustrations », a-t-il ajouté. Les préoccupations concernent aussi la préservation de la biodiversité marine et côtière, ainsi que les risques environnementaux liés à l’exploitation.

« L’énergie n’a de valeur que si elle améliore la vie des femmes et des hommes que nous servons. Le mécanisme que nous mettons en place répond précisément à cette ambition et s’inscrit pleinement dans notre politique de responsabilité sociétale », a souligné M. Guèye.

Grâce à l’expertise du FONGIP, le fonds de garantie pourra générer un effet de levier pouvant atteindre trois fois la dotation initiale de 5 milliards, favorisant des conditions de financement plus attractives pour les bénéficiaires. « En signant cette convention, le FONGIP s’engage à assurer une gestion professionnelle et efficace du fonds de garantie renouvelable et à mobiliser son réseau de partenaires financiers – banques et institutions de microfinance – pour mettre en place une offre de crédit adaptée aux besoins de la cible », a indiqué Ndèye Fatou Mbodj, administratrice générale du FONGIP.

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires s’engage également à assurer une célérité particulière dans le traitement et le suivi des dossiers, tout en rendant compte régulièrement à Petrosen Holding de la gestion du fonds, garantissant ainsi transparence et efficacité dans le déploiement de ce mécanisme innovant