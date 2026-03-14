Coupe du Sénégal : Génération Foot éliminée par l’USC Saint-Louis, les affiches des quarts connues

XALIMANEWS: Le tenant du trophée, Génération Foot, a été éliminé en huitième de finale de la Coupe du Sénégal par Université Sporting Club de Saint‑Louis. La rencontre disputée vendredi au Stade Mawade Wade s’est soldée par un match nul (0-0) à l’issue du temps réglementaire, avant que l’USC ne s’impose aux tirs au but (4-2).

Grâce à ce succès, l’équipe de Saint-Louis décroche son billet pour les quarts de finale où elle affrontera Union Sportive de Gorée.

La veille, une surprise a marqué ces huitièmes de finale. Pout SC, pensionnaire de la division régionale, a éliminé Essamaye FC (Ligue 2). Après un nul au terme du temps réglementaire, Pout SC s’est qualifié aux tirs au but (5-4). Le club retrouvera en quart de finale Oslo FA, formation de Ligue 2.

Au total, huit équipes issues de différentes divisions disputeront les quarts de finale prévus à la mi-avril : trois clubs de Ligue 1, deux de Ligue 2, deux de Nationale 1 et un de division régionale.

Résultats des huitièmes de finale

• Diambars FC – HLM : 0-0 (4 t.a.b à 3)

• Union Sportive de Gorée – Don Bosco : 3-0

• DUC – Oslo FA : 1-2

• Dakar Sacré-Cœur – Casa Sports : 0-2

• Jamono de Fatick – Étoile Lusitana de Fatick : 0-1

• Pout SC – Essamaye FC : 1-1 (5 t.a.b à 4)

• Université Sporting Club de Saint‑Louis – Génération Foot : 0-0 (4 t.a.b à 2)

Programme des quarts de finale

• Casa Sports (Ligue 1) – EJ Fatick (Nationale 1)

• Union Sportive de Gorée (Ligue 1) – Université Sporting Club de Saint‑Louis (Nationale 1)

• Oslo FA (Ligue 2) – Pout SC (Division régionale)

• Teungueth FC (Ligue 1) – Diambars FC (Ligue 2)

Les quarts de finale s’annoncent ainsi ouverts avec la présence d’équipes issues de plusieurs niveaux du football sénégalais.