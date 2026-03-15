Grand-Yoff : Quand la Police met fin à un vol de motocycle en pleine nuit

XALIMANEWS: Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a interpellé un individu dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel.

Selon les faits, le 12 mars 2026, un commerçant a signalé le vol de son motocycle de marque ADV, estimé à 4 500 000 FCFA, survenu durant la nuit du mardi au mercredi.

Grâce aux investigations techniques, le véhicule a été localisé au quartier Grand-Yoff 1, près de l’agence PAMECAS, dissimulé sous une bâche à l’intérieur d’un enclos. L’examen du motocycle a révélé que plusieurs composants avaient été démontés, notamment les phares, le boîtier CDI et la plaque d’immatriculation.

Le suspect principal a été interpellé dans sa chambre, au quatrième étage d’un immeuble du secteur. Lors de son audition, il a prétendu avoir acquis le motocycle pour 900 000 FCFA auprès de deux individus rencontrés à Sud-Foire, quelques heures après le vol, sans fournir de document administratif ni de clé de contact.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que le motocycle a été immobilisé pour restitution à son propriétaire légitime. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’appréhender les autres membres de l’association, actuellement en fuite.