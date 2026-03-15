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Chronique: la guerre des coalitions entre Diomaye et Sonko est-elle lancée ? (par PIDvito)

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Au sommet de l’État sénégalais, une séquence politique récente laisse entrevoir des frémissements stratégiques qui n’échappent ni aux observateurs ni aux militants. Deux rencontres distinctes, organisées à quelques jours d’intervalle par le président de la République et son Premier ministre, ont relancé les débats sur l’équilibre politique au sein du pouvoir.

La semaine dernière, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé une rencontre présentée comme une assemblée générale de la coalition Diomaye Président. L’événement, qui a réuni plusieurs responsables politiques et soutiens de la majorité, a rapidement suscité de nombreux commentaires dans l’espace public. Lors de leurs interventions, plusieurs participants ont clairement exprimé leur volonté de travailler dès maintenant à la réélection du chef de l’État en 2029.

Quelques jours plus tard, ce week-end, le Premier ministre et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a lui aussi réuni ses alliés au sein d’une autre alliance politique baptisée APTE. La rencontre s’est tenue à l’hôtel Azalaï Hôtel Dakar et a été l’occasion pour le chef du gouvernement de retrouver plusieurs partenaires politiques.

Sur les réseaux sociaux, les militants des deux camps alimentent déjà les spéculations. Les partisans du Premier ministre multiplient les messages de soutien et lancent ouvertement le slogan « Sonko 2029 », tout en s’en prenant parfois au président Bassirou Diomaye Faye.

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Ces signaux politiques nourrissent une lecture de plus en plus répandue : les deux hommes, longtemps unis par une même trajectoire politique, semblent aujourd’hui suivre des chemins stratégiques différents. Pourtant, ni le président de la République ni son Premier ministre n’ont publiquement engagé de confrontation politique.

Mais la réalité des dynamiques politiques est souvent plus subtile. La constitution de deux cadres de mobilisation distincts, ainsi que les rivalités visibles entre militants sur les réseaux sociaux, donnent le sentiment qu’une recomposition silencieuse est en cours. En politique, ces signes précurseurs comptent souvent autant que les déclarations officielles.

Cette situation intervient à un moment où les Sénégalais attendent surtout des résultats concrets de l’action gouvernementale, après les douze années de pouvoir de l’ancien président Macky Sall, dont le bilan reste un point de comparaison constant dans le débat public.

Autre élément révélateur : lors de ces deux rencontres politiques, plusieurs membres du gouvernement ont été aperçus dans des camps différents. Certains ministres ont pris part à l’assemblée générale de la coalition présidentielle, tandis que d’autres étaient présents à la rencontre organisée par le Premier ministre.

Ce détail n’est pas anodin. Il laisse apparaître, au sein même de l’exécutif, des sensibilités politiques distinctes, certains responsables semblant se positionner davantage derrière le président de la République, quand d’autres affichent leur proximité avec le chef du gouvernement.

Pour l’heure, la cohabitation institutionnelle entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko demeure intacte. Mais la politique sénégalaise, souvent imprévisible, montre une fois de plus que les alliances les plus solides peuvent évoluer lorsque les horizons électoraux commencent à se dessiner.

Et à mesure que l’échéance de 2029 s’installe dans les calculs politiques, une idée semble déjà s’imposer dans les cercles d’observateurs : Diomaye n’est peut-être plus totalement Sonko, et Sonko n’est peut-être plus entièrement Diomaye.

PIDvito
Chroniqueur

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