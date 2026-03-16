Financements féminins : le Ministère de la Famille réaffirme sa neutralité politique

XALIMANEWS: Le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a tenu à faire une mise au point suite aux déclarations faites lors de l’inauguration, le 14 mars dernier, de la Maison de la Femme de Keur Massar, conduite par le maire Bilal Diatta.

Le Ministère souligne que certains propos tenus à cette occasion sont « totalement en déphasage » avec l’esprit de sa mission, qui vise l’autonomisation économique des femmes sans distinction politique ni discrimination.

Depuis 2025, le Ministère a lancé un programme d’animation socioéconomique visant à rencontrer et soutenir les femmes dans toutes les régions du Sénégal, avec seulement quelques localités restant à visiter prochainement. Dans ce cadre, les projets proposés par les groupements de femmes, via les autorités administratives, sont éligibles au financement des mécanismes départementaux, notamment le Fonds National de la Coopération Féminine (FNCF) et le Fonds National pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin (FNPEF).

Ces financements, explique le Ministère, ont pour objectif de soutenir l’autonomisation économique de toutes les femmes et filles du Sénégal, sans coloration politique, conformément aux directives du Président de la République et du Premier Ministre. Ils sont accessibles à toutes les Sénégalaises, quels que soient leur origine, leur condition ou leur appartenance, y compris les femmes en situation de handicap et celles issues de la société civile.

Le Ministère rappelle que ce message d’équité et de transparence a été porté lors de toutes les cérémonies de remise de financement à travers le pays et lance un appel à toutes les femmes du Sénégal à s’unir pour « bâtir le Sénégal que nous voulons ».