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Guy Marius Sagna dénonce les mensonges de Donald Trump sur l’Iran et appelle à la solidarité internationale

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XALIMANEWS – Le député et activiste sénégalais Guy Marius Sagna a vivement réagi aux propos attribués à l’ancien président américain, Donald Trump, qui aurait affirmé que « le régime iranien a été réduit à néant ».

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Guy Marius Sagna critique la contradiction flagrante entre les déclarations triomphantes de Trump et ses actions sur le terrain. Malgré ses affirmations de victoire, Trump sollicite l’aide de ses alliés pour sécuriser le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le pétrole mondial, ce qui, selon le député, met en évidence la manipulation de l’information :

« Trump ment et confirme que la première victime en temps de guerre est la vérité. »

M. Sagna dénonce également l’agression des États-Unis et d’Israël contre l’Iran et appelle la communauté internationale à agir pour mettre fin à ces interventions militaires.

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Il conclut son message par un appel à la solidarité avec l’Iran et à la vigilance mondiale face aux manipulations de la vérité en temps de guerre :

« Le monde doit exiger la fin de l’agression des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. Solidarité à l’Iran ! »

Ce message s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Guy Marius Sagna pour la justice internationale et la dénonciation des interventions unilatérales sur la scène géopolitique.

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