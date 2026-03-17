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Crise dans l’éducation au Sénégal : les enseignants du G7 dénoncent les ponctions salariales et réclament le respect des accords

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XALIMANEWS: Des centaines d’enseignants, membres du G7 – le groupe des syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation et de la formation – ont observé un sit-in devant l’inspection d’académie de Dakar, lundi. Leur objectif : pousser le gouvernement à répondre à leurs revendications, rapporte le quotidien L’As.

Arborant des brassards rouges, les enseignants ont dénoncé des ponctions sur leurs salaires qu’ils jugent illégales et ont exigé le respect des accords précédemment signés avec les organisations syndicales.

Selon Sud Quotidien, le gouvernement “déploie toutes ses cartes pour désamorcer la crise sociale qui paralyse, depuis le début de l’année, le secteur de l’éducation nationale”. Dans ce cadre, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a rencontré les syndicats d’enseignants pour un échange sur les principales axes de collaboration entre l’État et les syndicats en matière d’accès au foncier et au logement.

Le Quotidien souligne que le gouvernement mise également sur le Pacte de stabilité sociale pour pacifier le front social, alors que le paysage syndical sénégalais reste agité, oscillant entre dialogue de sourds et avancées historiques.

Cette mobilisation illustre la tension persistante dans le secteur éducatif sénégalais, où les enseignants cherchent à faire respecter leurs droits tout en appelant le gouvernement à des solutions concrètes.

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