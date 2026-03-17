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Campus UCAD : les forces de l’ordre quittent enfin le campus social, un soulagement pour les étudiants

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XALIMANEWS: Après plusieurs semaines de présence sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), les forces de l’ordre ont finalement quitté les lieux. Ce retrait a été accueilli avec un grand soulagement par de nombreux étudiants qui dénonçaient depuis plusieurs jours une cohabitation jugée incompatible avec la sérénité nécessaire à la vie universitaire.

Un vent de libération souffle désormais sur le grand campus social. Les fourgonnettes et autres véhicules des forces de sécurité ont décampé samedi dernier en début de soirée, mettant fin à une présence qui suscitait de vives critiques au sein de la communauté estudiantine.

Depuis plusieurs jours, les amicales d’étudiants et différents acteurs sociaux avaient alerté sur les difficultés de cohabitation avec les forces de l’ordre. Les tensions étaient montées à cause de la présence constante des policiers, perçue comme un obstacle à la quiétude et aux activités normales sur le campus.

Le départ des éléments de la police marque une étape importante pour le retour à une vie universitaire apaisée. Les étudiants, soulagés, espèrent désormais pouvoir poursuivre leurs activités académiques et sociales sans cette présence jugée intrusive.

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