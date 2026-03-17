Incendie au garage Ndiaga Ndiaye à Keur Massar : plusieurs véhicules ravagés par les flammes

XALIMANEWS: Un violent incendie s’est déclaré ce mardi au célèbre garage Garage Ndiaga Ndiaye, situé dans la commune de Keur Massar , provoquant d’importants dégâts matériels.

Selon des sources concordantes de Xalima, le feu s’est rapidement propagé à l’intérieur du garage, touchant plusieurs véhicules qui y étaient stationnés.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont mobilisés en grand nombre et tentent actuellement de maîtriser les flammes afin d’éviter que l’incendie ne se propage davantage aux installations voisines.

Dans la confusion, certains propriétaires ont réussi à sauver leurs véhicules en les évacuant à temps, tandis que d’autres ont malheureusement vu leurs voitures partir en fumée sous l’effet des flammes.

Les causes exactes de l’incendie ne sont pas encore connues à ce stade.

Le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, ainsi que plusieurs autorités locales se sont rendus sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l’origine de cet incendie.

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