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Trafic de drogue à Joal : plus de 500 kg de chanvre indien saisis à Mbodiène

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XALIMANEWS: Les forces de sécurité ont réalisé une importante saisie de drogue dans la zone de Mbodiène, une localité située dans la commune de Joal-Fadiouth, dans le département de Mbour. Au total, 510 kilogrammes de chanvre indien ont été interceptés lors d’une opération menée par la gendarmerie.

Selon les informations fournies par la Gendarmerie nationale du Sénégal, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’arrivée imminente d’une importante cargaison de drogue en provenance de la Casamance.

La Brigade de Recherches de Mbour, appuyée par la Brigade territoriale de Joal, a ainsi lancé une opération dans la nuit du 15 mars 2026. Vers 1 heure du matin, les gendarmes ont surpris plusieurs individus en train de débarquer 17 colis de chanvre indien à bord d’une pirogue.

La drogue, d’un poids total de 510 kilogrammes, était en train d’être chargée dans deux charrettes mobilisées pour assurer sa distribution dans la zone.

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Face à l’intervention des forces de l’ordre, les trafiquants ont pris la fuite, abandonnant la marchandise sur place avant de se fondre dans la nature.

Bilan de l’opération

Les gendarmes ont saisi :
• 17 colis de chanvre indien de 30 kg chacun (510 kg au total)
• 1 pirogue utilisée pour le transport
• 2 moteurs hors-bord de marque Yamaha (40 et 15 chevaux)
• 1 cheval de robe blanche
• 2 charrettes
• 1 téléphone portable simple de marque Tecno

Les individus impliqués ont été identifiés et font actuellement l’objet de recherches actives. Une enquête est en cours afin de démanteler ce réseau de trafic de drogue opérant dans la zone

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