Un vendeur de brochettes avoue avoir utilisé de la viande de chats: la vérité choquante révélée

XALIMANEWS: Une affaire choquante secoue actuellement Dakar, mettant en lumière des pratiques inquiétantes dans la vente de nourriture de rue. Un jeune homme de 26 ans, identifié comme Josep Adjinankou Godwin, a fait des aveux partiels devant la police, reconnaissant avoir utilisé de la viande de chats pour ses brochettes.

Selon ses déclarations, il capturait des chats errants dans les rues avant de les abattre. Il a précisé qu’il ne cuisait pas la viande de manière classique, mais la braisait directement après les avoir égorgés et dépecés, une révélation qui suscite une vive indignation.

Les faits ont été révélés grâce à des témoins. L’un d’eux affirme avoir surpris le suspect sur les rochers de la Corniche en train d’égorger des chats avec un tesson de bouteille. Un autre témoin déclare avoir déjà acheté des brochettes auprès de cet individu au niveau du rond-point du Camp Jérémy, reconnaissant formellement le suspect.

Cette affaire soulève de sérieuses préoccupations en matière de santé publique, notamment sur l’origine et la qualité des viandes vendues dans certains points informels. Elle relance également le débat sur le contrôle sanitaire et la réglementation du commerce de rue à Dakar.

Les autorités devraient poursuivre les investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire et rassurer les populations face à une situation qui continue de choquer l’opinion publique.