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Trophée de la CAN 2026 : Augustin Senghor promet que le Sénégal restera champion 

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XALIMANEWS: La Confédération Africaine de Football (CAF) a pris une décision qui fait déjà débat ce 17 mars 2026 : le titre de champion de la CAN 2025, initialement remporté sur le terrain par le Sénégal, a été attribué au Maroc. Cette décision intervient suite à une réévaluation par le jury d’appel de l’instance continentale, qui a jugé que certaines règles n’avaient pas été respectées pendant la finale.

La finale, jouée à Rabat, avait vu le Sénégal s’imposer 1‑0 après prolongation face au Maroc. Ce match avait été marqué par une interruption temporaire, provoquée par une protestation sénégalaise à la suite d’une décision arbitrale contestée. L’issue officielle de la CAF, qui donne la victoire au Maroc par forfait (3‑0), est venue deux mois après ce match controversé, provoquant stupéfaction et indignation au Sénégal.

En réaction à cette annonce, Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football et membre du Comité exécutif de la CAF, a exprimé sa vive colère sur la plateforme X. Il a dénoncé ce qu’il considère comme une violation des Lois du Jeu et une ingérence inacceptable dans le rôle de l’arbitre : « Ils ont osé faire cela ! Ils ont osé se substituer à l’arbitre de la Finale en violation des Lois du Jeu ! ».

Pour Senghor, cette décision administrative ne remet pas en cause la légitimité des champions aux yeux du public et de l’Afrique : « L’Afrique et le monde sauront reconnaître les champions de la CAN Maroc 2026 ! Le Sénégal gardera son trophée quoi qu’il arrive. » Ces mots reflètent la détermination des dirigeants sénégalais à défendre l’honneur de leur équipe, malgré la sanction de la CAF.

L’ancien dirigeant a également exprimé sa déception face à ce qu’il considère comme un préjudice pour le football africain : « Trop mal pour le football africain ! » Cette situation met en lumière la complexité des recours et des décisions prises par les instances du football continental, et pose la question de la transparence et de l’équité dans l’attribution des titres après les matchs.

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Cette affaire devrait continuer à alimenter le débat dans les prochains jours, entre supporters, joueurs et dirigeants, sur la manière dont le football africain gère les litiges et les recours après les grandes compétitions. Le Sénégal, pour sa part, reste déterminé à faire reconnaître sa victoire sportive, même si le trophée officiel a été attribué au Maroc par la CAF.

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