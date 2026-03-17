Extension du réseau d’eau filtrée à Mermoz-Sacré-Cœur avec Kaynann : 30 points de distribution prévus

XALIMANEWS: La commune de Mermoz-Sacré-Cœur renforce son accès à l’eau potable grâce à un partenariat stratégique avec la société Kaynann. Le maire, Alioune Tall, a signé un accord le lundi 16 mars à la mairie, visant l’extension du réseau de distribution d’eau filtrée pour répondre à la forte demande des habitants.

Présente dans la commune depuis 2024 avec 9 points de distribution, Kaynann prévoit d’étendre son réseau à 30 points afin de couvrir davantage de quartiers et faciliter l’accès à une eau saine et filtrée à un prix abordable.

Pour garantir le bon déroulement des travaux, le maire a demandé aux services de la voirie de collaborer étroitement avec les délégués de quartier afin de choisir les sites les plus adaptés. Les travaux d’extension devraient débuter dès le mois d’avril.

Alioune Tall s’est réjoui de ce partenariat et a remercié Kaynann pour son engagement envers la population. Il était accompagné de Assane Diop, directeur de cabinet, lors de la signature de l’accord.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la commune d’améliorer continuellement les conditions de vie de ses concitoyens et de garantir un accès durable à l’eau filtrée pour tous.